صرح قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني أن، النظام الإرهابي الامريكي وباغتياله الشهيد قاسم سليماني وضع نفسه على طريق السقوط والزوال.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن قائد البحرية الإيرانية الأدميرال "حسين خانزادي" صرح خلال لقائه بجمع من طلاب التجمعات الإسلامية من جامعات البلاد في المعسكر الثقافي والتربوي "ثامن الأئمة"(ع): "الدولة التي تنسى تاريخها سوف تحكم على نفسها بتكرار والعودة إلى الأيام السابقة.

وأضاف "خانزدي"، إذا ما نسينا تاريخنا سوف نعود إلى الأيام الصعبة التي قضيناها، القدرة والعظمة التي وصلنا لها اليوم لم تكن لولا الثورة لمباركة وجهود الشباب المخلصين، وأنتم أيها الشباب بمقدوركم إيصال هذه الثورة المباركة إلى مبتغاها الأخير.

وقال قائد البحرية الإيرانية، الشهيد "قرني" كان اول الشهداء الذي تم اغتيالهم بعد نجاح الثورة الإسلامية، وفي هذه الأيام كان الشهيد الفريق "قاسم سليماني" آخر شهداء الثورة الإسلامية المباركة، والنقطة المشتركة بين كلا الشهيدين أنهم كانو سدوداً وخصوناً منيعة في وجه مخططات أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفيما يتعلق بإخراج القوات الامريكية من المنطقة أشار "خانزدي"، لقد سعينا كثيراً لإخراج أمريكا من المنطقة، والنظام الإرهابي الامريكي بعدما اغتال الشهيد القائد قاسم سليماني وضع نفسه على طريق السقوط والزوال . /انتهى/