*وحدات الجيش تدخل مدينة سراقب وتبدأ تمشيطها من مخلفات الإرهابيين *الجعفري: سورية لن تتوانى في تخليص مواطنيها في إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات العدو الاسرائيلي استغلت أثناء تنفيذ اعتداءاتها من خارج الأراضي السورية على بعض المناطق بريف دمشق فجر الخميس وجود طائرة مدنية للاحتماء من منظومة الدفاع الجوي السورية وعرضت عشرات المدنيين كانوا على متن الطائرة للخطر.

وأوضح الناطق باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان الجمعة أنه في الوقت الذي نفذت فيه مقاتلات العدو الإسرائيلي من طراز (اف 16) اعتداءاتها من خارج الأراضي السورية “على ضواحي دمشق وبالقرب من مطار دمشق الدولي كانت طائرة ركاب من طراز إيرباص (320) تحمل على متنها 172 شخصاً تستعد للهبوط في المطار” مشيراً إلى أنه “وبفضل العمليات التقنية والتشغيلية لمراقبي برج مطار دمشق تم إبعاد وإخراج الطائرة المدنية من منطقة مجال إطلاق الصواريخ المضادة وتم إنزالها بأمان في مدرج مطار بديل في قاعدة حميميم في الساحل السوري”.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن سلوك هيئة أركان العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذها اعتداءاتها العسكرية الجوية “واستغلالها للطائرة المدنية بهدف إعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية بات استراتيجية تنتهجها القوات الجوية الإسرائيلية وهذا يؤكد أنها لا تكترث بأرواح مئات المدنيين الأبرياء”.

وحملت وزارة الدفاع الروسية الكيان الإسرائيلي في الثامن عشر من أيلول من العام 2018 كامل المسؤولية عن حادث تحطم طائرة روسية قبالة السواحل السورية ومقتل 15 عسكرياً روسياً كانوا على متنها حيث عمدت طائرات العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذ اعتداءات على الأراضي السورية إلى التستر بالطائرة الروسية ما جعلها في مرمى نيران الدفاعات الجوية وتحطمها.

من جهة اخرى، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية لن تتوانى في القيام بواجبها لتخليص مواطنيها في إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية وتحرير كل شبر من أراضيها لافتا إلى أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب وقف دعم الإرهاب والعدوان والاحتلال ودعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.

وأوضح الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الجمعة حول الوضع في سورية أن بعض الدول دائمة العضوية في المجلس تعمل على تحويله إلى منبر لحلف الناتو وتستغله للتحريض على سورية ومحاولة الإساءة إليها وممارسة شتى أنواع الضغوط عليها بما في ذلك عبر دعوتها بشكل هستيري لجلسات متكررة حول الوضع في سورية ومطالبتها الأمانة العامة بتقارير وإحاطات خدمة لأهدافها التدخلية العدوانية مشيرا إلى أن محاولة بعض الدول فرض أجندات حلف الناتو على مجلس الأمن من شأنها تقويض مصداقية المجلس وتوفير الغطاء السياسي والعسكري لجرائم أعضاء هذا الحلف بمن فيهم النظام التركي بحق سورية.

واستغرب الجعفري دعوة بعض الدول لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول إدلب بينما يتجاهل أعضاؤه إدانة أعمال العدوان والاحتلال والنهب التي يقوم بها النظام التركي في سورية ودعمه الإرهاب فيها ومواصلة توطينه إرهابيين من الإيغور والأوزبك والتركستان والشيشان والتركمان والكازاخ والطاجيك والقرغيز داخل أراض سورية مجاورة لتركيا بعد تهجير سكانها وإجراء تغيير ديموغرافي شبيه بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وشدد الجعفري على أن إدلب جزء من سورية وأي وجود عسكري غير شرعي فيها تتحمل مسؤوليته الدولة التي يحمل أولئك الجنود جنسيتها مؤكداً أن سورية لن تتوانى عن القيام بحقها السيادي وواجبها لتحرير إدلب وكل شبر من الأراضي السورية من سيطرة التنظيمات الإرهابية مثلما كان عليه الحال عند تحريرها أحياء حمص وشرقي حلب والغوطة وشرق سورية وغيرها.

*لافروف: عمليات مكافحة الإرهاب في إدلب تتم بشكل قانوني

في المقابل جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن أي اتفاقات أو تفاهمات بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب لا تشمل التنظيمات الإرهابية مشدداً على أن عمليات مكافحة الإرهاب التي يتم تنفيذها في المحافظة “قانونية تماماً”.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره المكسيكي إبرارد كازاوبون الجمعة في مكسيكو سيتي نشر نصه على موقع الخارجية الروسية: “كل ما يتم القيام به لمحاربة الإرهابيين يجري تنفيذه بشكل قانوني” مؤكداً أن “أي إتفاقات لخفض التصعيد في إدلب لا تشمل الإرهابيين لأنهم خارج القانون”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت الخميس إن محاربة الإرهاب في سورية حق سيادي للدولة وواجب عليها للقضاء على خطره ، مشيرة إلى أن “الجيش السوري يقاتل على أرضه ذات السيادة ضد الإرهابيين المدرجين على قائمة مجلس الأمن الدولي للكيانات الإرهابية”.

وأوضح لافروف أن النظام التركي لم يف بالتزاماته بموجب تفاهمات سوتشي حول منطقة خفض التصعيد في إدلب وقال إن الإرهابيين لا يزالون منتشرين في إدلب وبالتالي يتعين على الأتراك الوفاء بتعهداتهم.

ميدانياً دخلت وحدات الجيش العربي السوري مدينة سراقب الاستراتيجية بريف إدلب الشرقي من عدة محاور وبدأت عملية تمشيط واسعة للأحياء والشوارع من الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في البلدة وذلك بعد ساعات من تحرير بلدة آفس شمال المدينة وعدة قرى بالريف الشرقي للمحافظة.

وذكر مراسل سانا أن الوحدات العسكرية دخلت المدينة مساء الخميس من المحاور الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية بعد تطويق المدينة من جميع الجهات وباشرت تمشيط الأحياء وإزالة المفخخات والألغام التي زرعها الإرهابيون قبل فراراهم من المدنية.

من جهة ثانية ، لفت المراسل إلى أن وحدات الجيش تصدت لهجوم عنيف شنته التنظيمات الإرهابية على محور النيرب شمال غرب سراقب ومحور داديخ جنوب غرب البلدة لإحداث خرق في الطوق الذي فرضته القوات على بلدة سراقب لكن وحدات الجيش أفشلت الهجوم وكبدت الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وكانت وحدات الجيش حررت بلدة آفس إلى الشمال من سراقب وقرى الذهبية وجديدة طلافح وطلافح جلاس على محور أبو الضهور الغربي وأحكمت طوقها بالكامل على البلدة الاستراتيجية.

وأشار المراسل من منطقة العمليات إلى أن استعادة هذه البلدات والقرى أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وفرار أعداد أخرى أمام تقدم وحدات الجيش وسط حالة من التخبط والانهيارات في صفوف الإرهابيين.

وحررت وحدات الجيش العاملة في ريف إدلب أمس خلال تقدمها باتجاه مدينة سراقب بريف المحافظة الشرقي بلدة تل طوقان الاستراتيجية وقريتي اسلامين والريان بعد دحر تجمعات الإرهابيين فيها.

كما واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة على محور قريتي خلصة والقلعجية بريف حلب الجنوبي واستهدفت برمايات مناسبة مواقع الإرهابيين في عندان وحريتان بالريف الشمالي الغربي وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وذكر مراسل سانا في حلب أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته على محور قريتي خلصة والقلعجية غرب بلدة خان طومان المحررة واستهدفت تحركات الإرهابيين في عمق جبهة الاشتباك برمايات من سلاح المدفعية.

ولفت المراسل إلى وقوع خسائر في صفوف الإرهابيين في حين تم تدمير نقاط محصنة ومرابض مدافع هاون لهم كانوا يستهدفون بها القرى الآمنة ونقاط الجيش التي تحميها.

وإلى الشمال الغربي من مدينة حلب بنحو 10 كيلومترات نفذت وحدات الجيش رمايات مركزة بالمدفعية والصواريخ طالت مواقع الإرهابيين وتحصيناتهم ومرابض إطلاق القذائف الصاروخية في بلدتي حريتان وعندان ما أدى إلى تدمير عدد منها.

وكانت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بلدتي حريتان وعندان اعتدت الخميس بقذائف صاروخية على الأحياء السكنية في بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالممتلكات والبنى التحتية فيهما.

*إصابة شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الفحامة

أصيب شخص بجروح مساء الخميس جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة خاصة في منطقة الفحامة بدمشق.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة لمندوبة سانا أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة خاصة نوع “جيب تويوتا” كانت مركونة في شارع خالد بن الوليد مشيراً إلى أن الانفجار أحدث صوتاً قوياً تبعه اندلاع نيران في السيارة.

ولفت المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي أدى إلى احتراق السيارة وإصابة شاب يبلغ 18 عاماً بجروح وتم إسعافه إلى المشفى.

*القوات المسلحة التركية في إدلب مستعدة لأداء جميع المهام التي ستكلف بها

من جانبها أكدت مصادر أمنية تركية أن القوات المسلحة التركية في إدلب مستعدة لأداء جميع المهام التي ستكلف بها.

وقالت مصادر أمنية إن "القوات المسلحة التركية في إدلب مستعدة لأداء جميع المهام التي ستكلف بها، وفعل كل ما يلزم في حال تلقيها الأوامر"، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".

ونقلت الوكالة أن قافلة تعزيزات مكونة من نحو 150 عربة عسكرية تضم قوات الكوماندوز، وأسلحة وعتاد، وصلت قضاء "ريحانلي"، التابع لولاية "هطاي"، جنوبي تركيا.

وأضافت الوكالة أن التعزيزات انطلقت من "ريحانلي"، باتجاه نقاط المراقبة التركية في الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.