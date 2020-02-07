أصيبت ثلاث نساء، مساء الخميس، بنيران قوى العدوان والمرتزقة في مديرية الحالي بمدينة الحديدة.

وأفاد مصدر محلي في الحديدة عن إصابة ثلاث نساء بجروح متفاوتة بنيران أسلحة المرتزقة الرشاشة التي تستهدف شارع صدام بمديرية الحالي بالمدينة.

وكانت قوى العدوان استهدفت بالعيارات المختلفة نقطة الارتباط المشتركة في الخامري، فيما قصفت بـ6 قذائف هاون تجاه مثلث العدين.

وأطلق مرتزقة العدوان 11 قذيفة مدفعية باتجاه حارة الضبياني وشارع صنعاء والحديدة لاند.

واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية في منطقة كيلو16.

وكان متحدث القوات المسلحة العميد "يحيى سريع" قد أعلن الخميس إن الإعلام الحربي سيوزع الجمعة مشاهد جديدة للسيطرة على معسكرات العدوان والمرتزقة في محافظة مأرب.

وقال العميد سريع في تغريدة له إن "الإعلام الحربي سيوزع الجمعة مشاهد مهمة وجديدة من جبل صلب الاستراتيجي والسيطرة على عدد من معسكرات العدو ومواقعه غربي مدينة مأرب تعرض لأول مرة في إطار عملية البنيان المرصوص".

من جانب آخر قال البيت الأبيض إنه "بتوجيه من الرئيس ترامب قامت الولايات المتحدة بعملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ( AQAP ) ونائب زعيم التنظيم المذكور أيمن الظواهري".

وبحسب البيان فقد "انضم الريمي إلى تنظيم القاعدة في التسعينيات، وعمل في أفغانستان لصالح أسامة بن لادن.

وأضاف" في عهد الريمي، ارتكبت "القاعدة" في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن وسعت إلى شنّ العديد من الهجمات على الولايات المتحدة وقواتنا"، واعتبر البيان "أن وفاة الريمي تزيد من تدهور "القاعدة" في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة عالمياً، وهي تقرّبنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات الأمننا القومي".