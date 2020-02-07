أفاد مصدر محلي في السودان بخروج مظاهرات في العاصمة الخرطوم، عقب انتهاء صلاة الجمعة تنيديا بالتطبيع مع" إسرائيل".

وبحسب وسائل إعلام، فقد تظاهر عشرات المواطنين في مناطق متفرقة من العاصمة، مؤكدين رفضهم للتطبيع مع "إسرائيل"، ورددوا هتافات منها "لا للتطبيع مع إسرائيل".

وتأتي هذه المظاهرات على خلفية لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا الاثنين الماضي.

من جهته قال البرهان إن لقاءه مع نتنياهو جاء انطلاقا من "موقع مسؤوليته وأهمية حفظ الأمن وتحقيق مصالح السودان"، في حين اعتبره آخرون بأنه "تلطيخ لسمعة البلاد وطعنة للقضية الفلسطينية".

في السياق رفع محامون سودانيون الخميس دعوى جنائية في مواجهة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بسبب مخالفته لنصوص قانون مقاطعة" إسرائيل" لسنة 1958 بالإضافة إلى مواد أخرى بالقانون الجنائي، وذلك عقب لقائه الأخير برئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وطالب المحامون من النيابة السودانية تقييد الدعوى وتوجيه التحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة عن البرهان.

وقالت مجموعة الاعتصام للمحاماة والاستشارات التي تقدمت بالدعوى إن “المتهم عبد الفتاح البرهان تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

وشهد السودان معارضة واسعة لمجريات اللقاء الذي اجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء حكومة العدو الاسرائيلي بينيامين نتنياهو.

هذا وأكد زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي رفضه القاطع للتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي المحتل.