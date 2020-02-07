ندد المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، الجمعة، بالعنف الذي أودى بحياة محتجين في مدينـة النجف بجنوب البلاد هذا الأسبوع، وقال إن أي حكومة عراقية جديدة يجب أن تحظى بثقة الشعب ومساندته.

ودعا السيستاني في خطبة ألقاها ممثله خلال صلاة الجمعة في مدينة كربلاء، قوات الأمن العراقية لحماية المحتجين السلميين من المزيد من الهجمات.

وشهدت مدينة النجف العراقية صدامات بين محتجين وعناصر من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تطورت إلى مواجهات مسلحة بين أتباع الصدر ومجهولين ملثمين أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح من الطرفين، حسبما أفاد شهود عيان ومصادر أمنية عراقية.

وقال وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، الخميس، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف".

فيما أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، أن أولوية الحكومة المقبلة هي فتح تحقيقات جدية بشأن الخروقات ضد المتظاهرين، ومحاسبة من يقف وراء تلك الأعمال.

وقال علاوي، في كلمة الخميس إن "أولوية الحكومة المقبلة، وتحت البند الأول، هو إجراء تحقيقات جدية بشأن الخروقات التي تعرض لها أبناؤنا، من المتظاهرين والقوات الأمنية، ومحاسبة كلّ مَن يقف وراءها، كائناً مَن كان، ولأيّ جهةٍ انتسب".

وأضاف: "إننا وحتى اللحظة الحرجة التي نمرّ بها، مكلّفون، ولا نمتلك الصلاحيّات بسبب عدم اكتمال إجراءات تشكيل الحكومة، و كل ما يهمنا الآن هو العمل من أجل عدم انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه".

فيما أدانت الممثلة الأممية بالعراق بشدة العنف والعدد المرتفع للضحايا في النجف، وتدعو لضمان حماية المتظاهرين السلميين.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 500 شخص خلال هذه الاحتجاجات.

في سياق آخر أعلنت الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى بالعراق، الجمعة، أن أفرادها وبالتعاون مع فوج مغاوير القيادة وفصيل الاستطلاع فيها، ألقوا القبض على إرهابي يقوم بنقل عوائل "دواعش" من مخيم الهول في سوريا إلى نينوى وصولا إلى الأنبار.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الاستخبارات العسكرية، أن الجاني يستخدم مستمسكات مزورة لهذا الغرض، مضيفة، أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة اعتقال وفق أحكام المادة 4 "إرهاب".

وأعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق، عن احتجاز عائلات عدد من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي جاءت من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى، شمالي العراق بطريقة غير قانونية.

هذا وكان نائب قائد عملية محاربة "داعش" التي يقوم بها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، اللواء أليكس غرينكفيتش، قد أعلن في وقت سابق، أن آلاف المقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي ما زالوا في سوريا والعراق، بما في ذلك ونساء مقاتلات.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.