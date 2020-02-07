فجر وزير الدفاع الكويتي، الشيخ أحمد المنصور، مفاجأة بشأن التقارير التي تحدثت عن اختراق طائرة لأجواء البلاد، وتحليقها فوق قصر الأمير "دار السلوى".

ورد الشيخ أحمد المنصور، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، على الأسئلة الواردة من مجلس الأمة الكويتي والنائب عادل الدمخي، بشأن تحليق طائرة مسيرة فوق قصر الأمير واختراقها الأجواء الكويتية.

وقال الوزير الكويتي إن الجهات الأمنية، منذ إخطارها بهذا الأمر، فتحت تحقيقا منذ 15 سبتمبر/أيلول 2019، بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة بالتصدي لمثل هذا الأمر.

ولكن الشيخ أحمد المنصور فجر مفاجأة، بتأكيده أن كل التحقيقات أكدت عدم مرور أي طائرات مسيرة فوق "دار السلوى" أو اختراقها الأجواء الكويتية.

يذكر أن تقارير إخبارية كويتية كانت قد كشفت حالة من الاستنفار وسط القيادات العليا الكويتية، بعد ورود أنباء عن تحليق طائرة مسيرة فوق قصر الأمير.

ونشرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تقريرا حينها عن مصادر أشارت إلى أن الشيخ ناصر الصباح، وزير الدفاع الكويتي حينها، ترأس اجتماعا موسعا لكبار القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.