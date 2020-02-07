أوشكت قطر أن تمتلك سلاحا يمكن أن يغير التوازن البحري في المنطقة، إذ إنها ستكون الدولة الأولى بين دول الخليج الفارسي التي تشغله.

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن قطر "ستصبح أول دولة خليجية تقوم بتشغيل غواصات وحاملة طائرات، بعد أن وقعت صفقة قيمتها 5 مليارات يورو مع شركة الدفاع الإيطالية العملاقة "فينكانتيري" لبناء سفن حربية وغواصات متطورة، وإنشاء قاعدة بحرية خارجية.

وأشارت إلى أن الغواصات القطرية "قد تكون جزءا من صفقة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو مع إيطاليا، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2017".

وشملت هذه الصفقة حاملة طائرات عمودية كبيرة، وأربع سفن حربية وقاربي دورية.

وفي يونيو/ حزيران 2016، وقعت الشركة عقدا بقيمة 4 مليارات يورو مع وزارة الدفاع القطرية لبناء سبع سفن سطحية يجري بناؤها حاليا في أحواض بناء السفن الإيطالية التابعة للمجموعة.

وأكدت المجلة أن إيران هي المشغل الوحيد حالياً في الخليج الفارسي لهذه الغواصات، باستثناء الغواصة البحرية الأمريكية أو الغواصة الأوروبية المنتشرة هناك.