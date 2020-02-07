كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية "رفيعة المستوى" أنه تجري إتصالات مكثفة بين واشنطن، و"تل أبيب"، والقاهرة والرياض لترتيب لقاء قمة في القاهرة، حيث يجري في إطاره لقاء بين رئيس حكومة الإحتلال "بنيامين نتنياهو" وولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان" في الأسابيع المقبلة".

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو"، ومعاونيه يجرون إتصالات بخصوص هذه المسألة مع كيان الإحتلال والسعودية منذ عدة أشهر.

ولفتت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلاً عن مصدر دبلوماسي قوله أيضاً إنه "سيشارك في اللقاء إلى جانب المضيفين من مصر، والولايات المتحدة، و"إسرائيل"، والسعودية، أيضاً الإمارات، والسودان، والبحرين وعُمان".

وأشارت الصحيفة إلى إن البحرين إقترحت إستضافة "لقاء القمة في أراضيها، حيث يجري في إطارها لقاء بين "نتنياهو" و"بن سلمان". كما لفتت الى إنه تم توجيه دعوة إلى الأردن للمشاركة في القمة، إذا حصلت، وبدأ الأردنيون بإجراء إتصالات مع الدول العربية المختلفة بخصوص موقفهم من الموضوع.

وبحسب "إسرائيل هيوم"، فان الملك الأردني عبد الله الثاني "مهتم بأن تتم دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) أيضاً لقمة كهذه للمشاركة فيها"، مشيرًا إلى أنه وصلت إلى الأردن رسائل من واشنطن بأن هناك إتصالات مع رام الله وهناك إتفاق مبدئي "لإسرائيل" للمشاركة الفلسطينية في القمة المزمع عقدها.‎