* آلاف الفلسطينيين يلبون نداء (الفجر العظيم) وعمليتان استشهاديتان في القدس والضفة وغزة * جيش الاحتلال يعلن إستنفار قواته وينشر كتيبة إضافية في الضفة المحتلة * "التحرير الفلسطينية" ترد على تصريحات كوشنر وتؤكد ان من بشّر الاحتلال المسؤول عن تعميق العنف

أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم مضايقات واعتدءات قوات العدو الاسرائيلي على المصلين وقرارات إبعاد العشرات عن الاقصى خلال الأيام الماضية.

إندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية، في وقتٍ تحدثت فيه مراسلة الميادين عن خروج مسيرة في قرية بلعين غرب رام الله للاحتجاج على "صفقة القرن"

وعززّت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجد عناصر الجيش في محافظات الضفة الغربية المحتلة، في ظل ارتفاع المخاوف الأمنية الإسرائيلية من تجدد العمليات البطولية في الضفة، رفضاً لـ "صفقة القرن" الأميركية – الإسرائيلية.

وفي محافظات الضفة الغربية المحتلة، عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواجد عناصر الجيش، ورفعت حالة التأهب، في أعقاب تنفيذ عملية دهسٍ وعمليتي إطلاق نار، أدت إلى إصابة 16 جندياً إسرائيلياً، جميعهم جنود في لواء غولاني، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

كما وشنت قوات الاحتلال فجر الجمعة، حملة مداهمات شملت مخيم شعفاط، حيث تصدى لها الأهالي وأطلقوا المفرقعات النارية نحوها.

وعند جدار الفصل العنصري في بلعين في رام الله، خرج شبان فلسطينيون في تظاهرتهم الأسبوعية حيث رفعوا العلم الفلسطيني على الجدار وأشعلوا الإطارات المطاطية.

الفلسطينيون تصدوا ايضاً لقوات الاحتلال في بلدة قفين في طولكرم ومنطقة باب الزاوية في الخليل بالضفة الغربية، في وقتٍ تحدث فيه الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 31 فلسطينياً في مواجهات مع قوات الاحتلال بقرية كفرقدوم شمال الضفة.

وفي القدس، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى تلبيةً لدعوات إلى الرباط فيه، وتأكيداً للتمسك به ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد المصلين وحراس المسجد، الجمعة، على الرغم من مضايقات قوات الاحتلال للمصلين، وقرارات إبعاد العشرات عن الأقصى خلال الأيام الماضية.

وأفادت مصادر صحافية بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتدت على المبعدين عن "الأقصى" بالضّرب والدّفع خلال تواجدهم على الطريق المؤدي إلى باب حطة، واعتقلت السيدة المبعدة عايدة الصيداوي، مشيرةً إلى أنّ آلاف الفلسطينيين والمسلمين في الدول الأجنبيّة لبّوا نداء حملة "الفجر العظيم"، وأدوا صلاة الفجر في المسجد، للجمعة الخامسة على التوالي.

وأضافت أنّ قوات الاحتلال الخاصّة والضباط الإسرائيليين اقتحموا "الأقصى" فجراً، وتمركزوا على سطح مسجد قبة الصخرة والمناطق المطلّة على مصلى باب الرحمة والقريبة إليه.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت هويات المصلّين الوافدين قبل السّماح لهم بالدخول إلى المسجد.

حركة الأحرار اعتبرت أن "تأدية آلاف المصلين لصلاة الفجر في المسجد الأقصى رغم عدوان الاحتلال وإجراءاته التعسفية يعكس تحدي شعبنا له ويؤكد تمسكه بالقدس والأقصى ورفض كل المؤامرات والمخططات الصهيونية والأميركية".

وأضافت أن "منع وصول الحافلات واعتقال المرابطين في ساحات الأقصى ممارسات إجرامية لن تمنع شعبنا من خوض المعارك لاستمرار الرباط والدفاع عن الأقصى والقدس".

* شهيد بعملية إطلاق نار وإصابة إسرائيلي

وفي السياق، إستشهد ظهر الخميس، شاب فلسطيني بعد إطلاقه النار صوب شرطي إسرائيلي قرب باب الأسباط بالمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت قناة "كان 11" العبرية أن فلسطينيًّا هاجم عناصر شرطة الاحتلال بإطلاق النار تجاههم على باب الملك فيصل "باب العتم" على مداخل المسجد الأقصى بينما جرى إستهداف الفلسطيني بالرصاص فأصيب بجراح بالغة، ثم أعلن عن استشهاده.

* الاحتلال يزعم إحباط عملية

هذا وزعمت شرطة الاحتلال صباح الخميس، أنها أحبطت مساء الاربعاء، عملية طعن في مدينة الخضيرة الساحلية المحتلة، وذلك بعد اعتقال فلسطينيين اثنين.

وذكرت قناة "كان": أن فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية طعن في مجمع تجاري في المدينة وبحوزتهما "سكاكين جيب".

وقالت: إنه جرى اعتقالهما، زاعمةً أن التحقيقات الأولية أثبتت نيتهما تنفيذ عملية طعن في المجمع، وتم تحويل الاثنين للتحقيق لدى "الشاباك".

وزعمت القناة أن الرجلين من قرية نزلة عيسى في جنين.

* هدم منزل أسير وشهيدين

وفجرًا، هدمت قوات الاحتلال منزل والد الأسير القسامي أحمد القمبع رفيق الشهيد أحمد جرار، فيما استشهد شاب خلال المواجهات التي تزامنت مع عملية الهدم.

وقالت مصادر محلية: إن عشرات الآليات وجرافات عسكرية داهمت حي البساتين في مدينة جنين، وحاصرت منزل الأستاذ جمال القمبع، وهدمته، في حين تصدى المواطنون ببسالة لعملية الهدم وخاضوا مواجهات عنيفة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شرطي فلسطيني، ظهر الخميس، متأثراً بجراحه التي أصيب بها فجر الاربعاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين.

وقالت الوزارة: إن عدد الشهداء ارتفع إلى شهيدين بجنين عقب ارتقاء الشرطي الشهيد طارق أحمد لؤي بدوان.

وأصيب بدوان برصاص قناصة الاحتلال في بطنه أثناء دوامه في مقر الشرطة الخاصة بمدينة جنين.

* مواجهات في بيت لحم

وأصيب، الخميس، مصور وكالة رويترز محمد أبو غنية، بعيار معدني مغلف بالمطاط في البطن، إلى جانب شاب بقنبلة غاز في رأسه، ومسعف في قدمه، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم وبيت جالا.

* قصف غزة

كما شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر الخميس، عدة غارات على جنوب قطاع غزة وشماله.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ تجاه الأراضي الزراعية شرق رفح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأكدت حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية، الخميس، ان عملية الدهس التي نُفذت في القدس والتي أدت لإصابة 16 جندياً اسرائيلياً ستشكل بداية مواجهة جديدة تحمل عنوان التصدي لخطة ترامب "الصفقة"، وحماية المقدسات.

وأشادت الحركة في بيان مقضب لها بالعملية الفدائية التي نفذت في القدس، معتبرة ً ان من نفذ العملية يدرك ما يريد جيدا فهو استهدف رتلا من جنود العدو المدججين بالسلاح.

وبينت الحركة ان العملية رسالة تحدي لسلاح القمع الذي يمارسه هؤلاء الجنود ضد المصلين في المسجد الأقصى وضد المقدسيين والشعب الفلسطيني بشكل عام.

كما قالت حركة حماس: إن الفعل المقاوم لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة المحتلتين هو رد شعبنا العملي على إعلان صفقة القرن الأميركية.

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم الخميس "في مقابل وهم الضم الذي يتحدث عنه قادة الاحتلال والإدارة الأميركية، هناك قرار من كل شعبنا الفلسطيني بطرد المحتل من الضفة الغربية وقلع مستوطناته".

ودعا قاسم "جميع مكونات الأمة بالوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية المشروعة لمواجهة صفقة القرن"، وحث "بعض الأطراف العربية لوقف التطبيع مع الاحتلال"، مؤكدا ان الكيان الصهيوني الى زوال.

وعززت قوات الاحتلال الصهيوني من تواجد عناصر الجيش في محافظات الضفة الغربية المحتلة، في ظل إرتفاع المخاوف الأمنية الإسرائيلية من تجدد العمليات البطولية في الضفة، رفضاً لصفقة القرن الامريكية – الإسرائيلية.

وأكد الجيش الصهيوني في بيان أصدره الخميس أنه قرر نشر كتيبة إضافية في الضفة بعد "تقييم الأوضاع المستمر"، جاء هذا القرار في أعقاب ثلاث عمليات بطولية استهدفت القوات الإسرائيلية في الضفة والقدس يوم الجمعة.

ويعد ذلك الدفعة الثانية من التعزيزات العسكرية التي يرسلها الاحتلال إلى الضفة الغربية منذ نشر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي خطتها للسلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي يرفضها الجانب الفلسطيني قطعيا.

هذا ورد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على تصريحات، جاريد كوشنير، حول الرئيس محمود عباس، معتبرا أن من"يشرعن للاحتلال هو المسؤول عن تعميق العنف".

وأكد عريقات أن الرئيس عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن الخطة الحقيقية للسلام، مستندا إلى القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، مؤيدا من المجتمع الدولي بشكل كامل.