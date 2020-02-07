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رقم الخبر: 275458 تاريخ النشر: شباط 07, 2020 الوقت: 19:30 الاقسام: سياسة  
ايران حازت تقنية الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية من الجيل الثالث

ايران حازت تقنية الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية من الجيل الثالث

أعلن رئيس منظمة الفضاء الايرانية، مرتضى براري، أن ايران باتت تمتلك تقنية صناعة الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية من الجيل الثالث المسماة "سرير".

وقال براري في تصريح أدلى به لوكالة انباء فارس، بالنظر الى الدعم المقدم من قبل المجلس الأعلى لعلوم الفضاء المؤلف من 5 وزراء في الحكومة فإننا اليوم تمكنا من التوصل الى تقنية صناعة الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية من الجيل الثالث. كما ان من مزايا القمر الصناعي الايراني ظفر المصنّع محليا هو قدرته على إرسال المعلومات الملتقطة من الفضاء الى 256 محطة فضائية في العالم في آن واحد.

وأشار رئيس منظمة الفضاء الايرانية الى التقدم الحاصل في صناعة الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "سروش" موضحا بأننا سنبدأ بخطوات وبرامج جادة في عام 2024 لتصنيع الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "سروش" الذي سيكون قادرا على حمل القمر الصناعي الى ارتفاع 36 الف كيلومتر عن سطح الارض.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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