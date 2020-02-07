أكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، "حسينعلي اميري"، ان البلاد مدينة بأمنها لتضحيات القوات المسلحة؛ مضيفاً: إن مساندة هذه القوات لا تقتصر على وزارة الدفاع فحسب بل يتعين على الشعب ان يدعم القوات المسلحة الخدومة.

وفي تصريح له الخميس على هامش مراسم تدشين أكبر مركز تجاري في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، أضاف اميري: إن ايران الاسلامية بلغت اليوم ذروة الاقتدار وأصبح لها تأثير على المعادلات الاقليمية والدولية.

وفي جانب آخر من تصريحاته أمس الاول، حيّا مساعد رئيس الجمهورية ذكرى الشهيدين الفريق قاسم سليماني وابومهدي المهندس.