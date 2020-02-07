  • الجمعة ١٢ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 07, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275457 تاريخ النشر: شباط 07, 2020 الوقت: 19:31 الاقسام: محليات  
مساعد رئيس الجمهورية: ايران مدينة بأمنها لتضحيات القوات المسلحة

مساعد رئيس الجمهورية: ايران مدينة بأمنها لتضحيات القوات المسلحة

أكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية، "حسينعلي اميري"، ان البلاد مدينة بأمنها لتضحيات القوات المسلحة؛ مضيفاً: إن مساندة هذه القوات لا تقتصر على وزارة الدفاع فحسب بل يتعين على الشعب ان يدعم القوات المسلحة الخدومة.

وفي تصريح له الخميس على هامش مراسم تدشين أكبر مركز تجاري في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، أضاف اميري: إن ايران الاسلامية بلغت اليوم ذروة الاقتدار وأصبح لها تأثير على المعادلات الاقليمية والدولية.

وفي جانب آخر من تصريحاته أمس الاول، حيّا مساعد رئيس الجمهورية ذكرى الشهيدين الفريق قاسم سليماني وابومهدي المهندس.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0633 sec