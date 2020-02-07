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رقم الخبر: 275455
تاريخ النشر: شباط 07, 2020
الوقت: 15:59
الاقسام: سياحة
ايران في صور
شلال «نياسر» في كاشان
شلال نياسر
شلال نياسر
شلال نياسر
شلال نياسر
شلال نياسر
شلال نياسر
الکلمات المفتاحية
شلال «نياسر»
كاشان
الوفاق
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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