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|رقم الخبر: 275454
|تاريخ النشر: شباط 07, 2020
|الوقت: 15:57
|الاقسام: سياحة
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حمّام القلعة في همدان.. طراز معماري اسلامي مميز
يعد حمام همدان من اجمل الحمامات الموجودة في مدينة همدان بالطراز المعماري الاسلامي المميز.
تم بناؤه في اخر الحقبة الفاجارية و تبلغ مساحته حدود الف و 700 متر مربع .
هذا الحمام يحوي نوعين من الماء (البارد و الساخن ) ... باب الدخول لهذ الحمام مثمن الاضلاع و عند تخطيه تصل الى الحمام البارد و الساخن .
يستوعب هذا الحمام سنوياً العديد من السياح من خارج و داخل ايران و ايضا لا ننسى القسم المتعلق بالمتحف المخصوص به .
في داخل المتحف توجد موائد تقليدية تستقبل بشكل مستمر الفرق الموسيقية التقليدية التي كانت دائماً مورد اهتمام السياح .
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