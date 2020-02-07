يعد حمام همدان من اجمل الحمامات الموجودة في مدينة همدان بالطراز المعماري الاسلامي المميز.

تم بناؤه في اخر الحقبة الفاجارية و تبلغ مساحته حدود الف و 700 متر مربع .

هذا الحمام يحوي نوعين من الماء (البارد و الساخن ) ... باب الدخول لهذ الحمام مثمن الاضلاع و عند تخطيه تصل الى الحمام البارد و الساخن .

يستوعب هذا الحمام سنوياً العديد من السياح من خارج و داخل ايران و ايضا لا ننسى القسم المتعلق بالمتحف المخصوص به .

في داخل المتحف توجد موائد تقليدية تستقبل بشكل مستمر الفرق الموسيقية التقليدية التي كانت دائماً مورد اهتمام السياح .



