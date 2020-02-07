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رقم الخبر: 275454 تاريخ النشر: شباط 07, 2020 الوقت: 15:57 الاقسام: سياحة  
حمّام القلعة في همدان.. طراز معماري اسلامي مميز

حمّام القلعة في همدان.. طراز معماري اسلامي مميز

يعد حمام همدان من اجمل الحمامات الموجودة في مدينة همدان بالطراز المعماري الاسلامي المميز.

 تم بناؤه في اخر الحقبة الفاجارية و تبلغ مساحته حدود الف و 700 متر مربع .

 هذا الحمام يحوي نوعين من الماء (البارد و الساخن ) ... باب الدخول لهذ الحمام مثمن الاضلاع و عند تخطيه تصل الى الحمام البارد و الساخن .

يستوعب هذا الحمام سنوياً العديد من السياح من خارج و داخل ايران و ايضا لا ننسى القسم المتعلق بالمتحف المخصوص به .

في داخل المتحف توجد موائد تقليدية تستقبل بشكل مستمر الفرق الموسيقية التقليدية التي كانت دائماً مورد اهتمام السياح .


 

 

حمام القلعة في همدانحمام القلعة في همدان
حمام القلعة في همدانحمام القلعة في همدان
حمام القلعة في همدانحمام القلعة في همدان
حمام القلعة في همدانحمام القلعة في همدان
حمام القلعة في همدانحمام القلعة في همدان
حمام القلعة في همدانحمام القلعة في همدان
حمام القلعة في همدانحمام القلعة في همدان
حمام القلعة في همدانحمام القلعة في همدان
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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