يعد منتجع دربندسر الذي تم شراؤه من قبل مستثمر خاص قبل بضع سنوات، أحد منتجعات التزلج القليلة في إيران التي يتم تطويرها. إنه يقع على بعد ساعة من طهران ولديه بعض الأصول الرائعة. مفتوح يومياً من ديسمبر إلى مايو.

تقع منطقة دربندسار للتزلج خلف ديزين الأكبر في إيران! في غضون سنوات قليلة، نما المنتجع إلى حجم وتنوع منتجعات التزلج توجال و شمشك، وأصبح أكثر وأكثر شعبية بين المتزلجين الإيرانيين.

تم تجهيز دربندسر الآن بمقاعد تشريح بأربعة مقاعد، ومقاعد تشايس بمقعد واحد، وجندول بمقعد واحد، ومصعدين للتزلج.

بدءاً من القمة، يكون المنحدر الرئيسي عريضاً ومجهزاً يومياً ويوفر 900 متر من الهبوط الرأسي. تم تجهيز نصفها مع عدد قليل من صانعي الثلج والأضواء للتزلج الليلي.

بعيداً عن هذا المحور الرئيسي، يقدم مصعد التزلج منحدراً أحمر آخر مثيرة للاهتمام! ومع ذلك، لأسباب تتعلق بالسلامة والمسؤولية، لا يُسمح بالتزلج خارج الزحلقة. إذا كنت لا تزال ترغب في استكشافها، فإليك الخياران:

- الخدمات: التزلج الليلي – تأجير معدات التزلج – محلات التزلج – المطاعم – جولات التزلج – أنشطة أخرى _ المبيت: للإقامة، تقع شيمشاك على بعد دقائق قليلة من المنحدرات وتقدم كل ما تحتاجه.

خيار آخر هو الحصول على غرفة في منتجع التزلج ديزين. من هناك، يمكنك الوصول إلى دربندسر بجولة تزلج أو ركوب سيارة أجرة من موقف السيارات في المحطة الثانية.



