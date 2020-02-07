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رقم الخبر: 275452 تاريخ النشر: شباط 07, 2020 الوقت: 15:48 الاقسام: سياحة  
مقبرة الخواجه مراد في مشهد.. مزينة بالرخام الملون

مقبرة الخواجه مراد في مشهد.. مزينة بالرخام الملون

تقع على اتستراد طهران مشهد الكيلومتر ١٥ عند سفح جبل بجانب عين ماء.

تم بناؤه على شكل غرفة مربعة الأضلاع بأبعاد ٤×٤×٣٠ متر.  حول المقبرة تقع عدة غرف منفصلة بنيت من اجل سكن الزائرين والتي تعتبر من الملحقات بالبناء، من الواجهة الشمالية يوجد إيوان بارتفاع ٥ أمتار  مزين بالرخام الملون بسبع ألوان ومرصع بالمرايا .

الجانب الخلفي للإيوان أيضا مزين بالرخام الملون، على مستوى الإيوان من طرفيه  تم زخرفة الرخام على شكل ورود  لتعطي المدخل منظرا خاصا .

الكتابة المنقوشة عند بداية الايوان عن صاحب المرقد نقش التالي :

المقبرة الشريفة ل هرثمة بن أعين المشهور بالخواجه مراد الراوي وشهد الإمام الرضا وفاته سنة ٢١٠، اسمه هرثمة بن أعين اما الخواجه مراد الراوي لقب أطلقه الناس عليه  لاعتقادهم و إيمانهم القوي بكراماته .

محيط المرقد يتمتع بالصفاء والهدوء بسبب وقوعه على شعب الجبل بجانب عين الماء، ولأنه على مستوى الجبال المتوسطة الارتفاع فهو يشرف على سهل مشهد .

 


 

 

مقبرة الخواجه مرادمقبرة الخواجه مراد
مقبرة الخواجه مرادمقبرة الخواجه مراد
مقبرة الخواجه مرادمقبرة الخواجه مراد
مقبرة الخواجه مرادمقبرة الخواجه مراد
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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