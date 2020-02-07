تقع على اتستراد طهران مشهد الكيلومتر ١٥ عند سفح جبل بجانب عين ماء.

تم بناؤه على شكل غرفة مربعة الأضلاع بأبعاد ٤×٤×٣٠ متر. حول المقبرة تقع عدة غرف منفصلة بنيت من اجل سكن الزائرين والتي تعتبر من الملحقات بالبناء، من الواجهة الشمالية يوجد إيوان بارتفاع ٥ أمتار مزين بالرخام الملون بسبع ألوان ومرصع بالمرايا .

الجانب الخلفي للإيوان أيضا مزين بالرخام الملون، على مستوى الإيوان من طرفيه تم زخرفة الرخام على شكل ورود لتعطي المدخل منظرا خاصا .

الكتابة المنقوشة عند بداية الايوان عن صاحب المرقد نقش التالي :

المقبرة الشريفة ل هرثمة بن أعين المشهور بالخواجه مراد الراوي وشهد الإمام الرضا وفاته سنة ٢١٠، اسمه هرثمة بن أعين اما الخواجه مراد الراوي لقب أطلقه الناس عليه لاعتقادهم و إيمانهم القوي بكراماته .

محيط المرقد يتمتع بالصفاء والهدوء بسبب وقوعه على شعب الجبل بجانب عين الماء، ولأنه على مستوى الجبال المتوسطة الارتفاع فهو يشرف على سهل مشهد .



