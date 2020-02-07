تم بناء بازار أراك في المحافظة المركزية، وهو مجمع مغلق في منطقة قديمة وسط أراك، من قبل محمد يوسف خان غورجي سباهداري في أوائل عهد القاجار في عهد فتح الله شاه في عام 1228 .

كان هذا البازار دائماً واحداً من المراكز الاقتصادية والتجارية للسجاد وهو أهم الصناعات في هذه المدينة، في وسط إيران وغرب البلاد. يوجد في بازار أراك العديد من المتاجر واماكن الترفيه واخرى للبيع والشراء، منها: تيمشه (مكان مغلق به عدد من المتاجر)، مسجد، حمام، صهريج، ممرات، فنادق صغيرة ومدرسة سيباهداري التاريخية (مدرسة الإمام الخميني).

الهندسة المعمارية لسوق أراك مثيرة للاهتمام مع أقواس القبة وتصميم الطوب على واجهاتهم. سقف البازار مغطى بالطوب والسطح الداخلي للقبة مزين بأسلوب رسمي بندي (نوع من الزخارف المعمارية الإيرانية) والطوب. يوجد سوقان رائعتان عند تقاطع اتجاهين رئيسيين من السوق ؛ قبة سوق الشهار هي أطول وأكبر سقف مقبب.