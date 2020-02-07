قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكارإن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع دول آسيا الوسطى عبر ميناء جابهار.

واشار وزير الخارجية الهندي إلى عدم وجود ارتباط بري فعال بين الهند ودول آسيا الوسطى ما يستدعي انشاء ممر جوي بين المنطقتين لتعزيز التفاعل التجاري والاقتصادي بينهما.

وحسب موقع "ان دي تي في" قال الوزير الهندي في كلمته امام المجلس التجاري بين الهند واسيا الوسطى ان الهند تعتزم التعويض عن أوجه القصور في الاتصال الأرضي بين المنطقتين باستخدام معبر جابهار في إيران.

وأضاف وزير الخارجية الهندي ان الهند وإيران وأفغانستان ترى أن جابهار ستكون مركزا لنقل السلع الهندية إلى أفغانستان ثم إلى دول وسط وشمال آسيا.

وتابع إن حجم الاستثمار الهندي في ميناء جابهار يعكس التزام البلاد بتطوير هذا الميناء وتصميم الهند على تطويره كخيار اتصال مستدام" .

وأضاف اننا نحتاج إلى إنشاء ممر جوي مستدام بين الهند ودول آسيا الوسطى.