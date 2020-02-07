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رقم الخبر: 275442
تاريخ النشر: شباط 07, 2020
الوقت: 14:07
الاقسام: محليات
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الکلمات المفتاحية
ترامب
الوفاق
كاريكاتير
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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