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رقم الخبر: 275441 تاريخ النشر: شباط 07, 2020 الوقت: 14:01 الاقسام: محليات  
آية الله رئيسي: لن نسمح لأمريكا بأن تهنأ في المنطقة اذا ارتكبت أدنى خطأ

آية الله رئيسي: لن نسمح لأمريكا بأن تهنأ في المنطقة اذا ارتكبت أدنى خطأ

اكد رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله ابراهيم رئيسي، أن ايران لن تسمح لأمريكا بأن تهنأ في المنطقة اذا ارتكبت أدنى خطأ.

ان رئيس السلطة القضائية في ايران قال في كلمة، لن نسمح لأمريكا بنوم هانئ أبدا وسنجعل قعر الخليج الفارسي مكانا لها اذا ارتكبت ادنى خطأ.

وأضاف: "ان القوات المسلحة الايرانية المتأهبة وكما اثبتت من قبل انها لن تدع امريكا بأن تنعم بنوم رغيد في المنطقة".

وتابع: ان الامريكيين لو حاولوا ان يقوموا ببعض الاعمال المهددة لامن ايران والخليج الفارسي فإن القوات المسلحة الايرانية من الحرس الثورة الاسلامية والجيش والقوات البحرية والجوية والتعبئة سيجعلون قعر الخليج الفارسي مكاناً لهم او يفرضوا عليهم ان يطأطؤا رؤوسهم مستسلمين لقواتنا المسلحة.


 

 

 
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