أعلن رئيس منظمة الأغذية والأدوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، ان ايران وخلال السنتين او الثلاث القادمة لن تحتاج كثيرا الى الخارج في انتاج المواد الاولية للأدوية.

وفي حديثه خلال المؤتمر الدولي الثالث لصناعة الأدوية الحديثة، أشار محمد رضا شانه ساز الى اهمية صناعة الأدوية، وقال: ان صناعة الأدوية تعتبر طريقا رئيسيا للعلوم، لأنه لابد من تجميع عدد من العلوم جنبا الى جنب لكي يكون دواء ما قابلا للاستخدام.

ولفت شانه ساز الى انجازات قطاع صناعة الأدوية خلال العقدين الأخيرين، وقال: بفضل الكوادر الشابة والنخب لدينا، حققنا تقدما كبيرا في المنتجات المنفردة وكذلك استخدمنا العديد من المواد جنبا الى جنب بدءا من النظائر المشعة ووصولا الى البايونانوتكنولوجي.

وأكد اهمية الاقتصاد المقاوم، ورأى ان صانعي الأدوية في إيران تقع عليهم مسؤولية تنفيذ الاقتصاد المقاوم في قطاع صناعة الادوية.

وفي مقارنة ما قبل انتصار الثورة وبعدها، أوضح هذا المسؤول ان ايران كان لديها 4 كليات صيدلة قبل انتصار الثورة، والآن لديها 20 كلية صيدلة مع مختلف انواع الفروع المرتبطة بها في البلاد.

وأردف: خلال العامين او الثلاث القادمة نبذل جهودنا لئلا نحتاج كثيرا الى الخارج في مجال المواد الأولية لصناعة الأدوية، وبالطبع فإن نسبة الـ3 بالمائة التي نستوردها جزء منها تشمل الأدوية الحديثة في العالم، فضلا عن بعض الأدوية قليلة الاستهلاك داخل البلاد بحيث أن انتاجها في الداخل لا يحظى بجدوى اقتصادية.

وأشار الى حظر الأدوية على ايران، والمزاعم الأميركية المباينة للواقع، بشأن رفع الحظر الدوائي، وبيّن اننا قدمنا بتسديد قيمة الدواء قبل 4 أشهر في حساب البنك الاوروبي، الا انهم وبعد 4 أشهر، سمحوا لنا للتو بأن الشركة المنتجة للأدوية يمكنها الاستفادة من هذا المبلغ وتبيعنا الدواء.