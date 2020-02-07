تم تصنيع جهاز ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد للجسم في ايران بقدرة تسجيل مختلف أجزاء الجسم البشري في غضون ثوان، مع القدرة على التقاط الصور وتحديد الاشكال في اطار مجموعة متنوعة من الألوان والأنماط.

وتستخدم الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع لمراقبة تغييرات الجسم في المجالات الطبية المختلفة وفي المجالات الاخرى ايضا كتصميم وخياطة الملابس، واستخدمت هذه الماسحات الضوئية في البداية في مجال التصميم والخياطة، ولكن مع التقدم التقني في تصنيع هذه الاجهزة تم استخدام هذه الماسحات الضوئية في مجال الرعاية الطبية.

وقال محمد صادق شاه آبادي، الرئيس التنفيذي للشركة المعرفية الايرانية المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات التحكم باستخدام التقنيات الحديثة في معالجة الصور، عن «الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد للجسم»، ان هذا الجهاز يضم جزأين: منصة دوارة وبرج للاستشعار.

واضاف: بعد الوقوف على المنصة، يتم تشغيل جهاز الاستشعار ثلاثي الأبعاد وتبدأ المنصة بالدوران لالتقاط وتسجيل الصور لجميع أجزاء الجسم من قبل جهاز الاستشعار، وأخيراً يعرض نموذج الصور ثلاثي الأبعاد للجسم.

يعد ماسح Falconics ثلاثي الابعاد نظاما لإعادة تنظيم الصور ثنائية الأبعاد الى نماذج ثلاثية الأبعاد وفق اسلوب التصوير الضوئي، ويعد الماسح الضوئي Tabanus ثلاثي الأبعاد بالإضافة إلى Merino، من المنتجات الاخرى لهذه الشركة.

ولفت الى ان البلدان الرئيسية المنتجة لهذه الاجهزة في العالم هي اميركا والمانيا وروسيا.

ونوه مدير الشركة الى ان النموذج الايراني ينافس مثيله الاميركي على صعيدي المعدات والبرمجيات فضلا عن ميزته في امكانية استخدام اللغة الفارسية.

واشار الى ان المنتج الايراني الجديد لايزيد سعره عن 39 مليون تومان فيما يفوق سعر مثيله الاميركي 120 مليون تومان.