  • الجمعة ١٢ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 07, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275437 تاريخ النشر: شباط 07, 2020 الوقت: 13:55 الاقسام: منوعات  
حالة نادرة جدا .. شعر ينمو في فم امرأة!

حالة نادرة جدا .. شعر ينمو في فم امرأة!

تعاني امرأة إيطالية من حالة نادرة تسمى (شعرانية اللثة)، حيث ينمو الشعر في فمها.

ولجأت المرأة البالغة من العمر 19 عاما إلى الأطباء عام 2009، بعدما لاحظت نمو شعر يشبه الرمش من اللثة خلف أسنانها الأمامية العلوية، حسب ما نقلته مجلة (جراحة الفم).

وقام الأطباء بتشخيصها بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، التي تنتج عن اختلال التوازن الهرموني الجنسي ويمكن أن تسبب نموا مفرطا للشعر، كما أعطيت حبوب منع الحمل لتنظيم مستويات هرمونها وخضعت لجراحة في الفم لإزالة شعر اللثة، بحسب صحيفة (لايف سيانس).

وبدت العملية ناجحة حيث توقف نمو الشعر حتى عام 2015 ليستجد بعدها وينمو من اللثة وعلى ذقنها وعنقها وذلك بعد أن توقفت المصابة من تناول حبوب منع الحمل.

واستخدم الأطباء هذه المرة أيضا نفس النهج في العلاج فوصفوا دواء للتحكم بمستويات الهرمونات وأجروا عملية جراحية وطلبوا منها العودة في غضون عام وعندما فعلت كان لديها شعر أكثر ينمو من لثتها.

ثم قرر الأطباء أخذ عينة نسيجية من لثتها وكشف المجهر أن أنسجة اللثة التي ينمو منها الشعر كانت سميكة بشكل غير عادي.

ووجد الخبراء، أن الأنسجة المخاطية في الفم تشبه في بنيتها الأنسجة التي يتكون منها جلد الجنين وهذا ما قد يوضح سبب تنشيط خلايا الشعر في فم المرأة وحتى الآن لا يوجد تفسير واضح للحالة النادرة كما لا يوجد علاج.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0607 sec