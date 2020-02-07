تعاني امرأة إيطالية من حالة نادرة تسمى (شعرانية اللثة)، حيث ينمو الشعر في فمها.

ولجأت المرأة البالغة من العمر 19 عاما إلى الأطباء عام 2009، بعدما لاحظت نمو شعر يشبه الرمش من اللثة خلف أسنانها الأمامية العلوية، حسب ما نقلته مجلة (جراحة الفم).

وقام الأطباء بتشخيصها بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، التي تنتج عن اختلال التوازن الهرموني الجنسي ويمكن أن تسبب نموا مفرطا للشعر، كما أعطيت حبوب منع الحمل لتنظيم مستويات هرمونها وخضعت لجراحة في الفم لإزالة شعر اللثة، بحسب صحيفة (لايف سيانس).

وبدت العملية ناجحة حيث توقف نمو الشعر حتى عام 2015 ليستجد بعدها وينمو من اللثة وعلى ذقنها وعنقها وذلك بعد أن توقفت المصابة من تناول حبوب منع الحمل.

واستخدم الأطباء هذه المرة أيضا نفس النهج في العلاج فوصفوا دواء للتحكم بمستويات الهرمونات وأجروا عملية جراحية وطلبوا منها العودة في غضون عام وعندما فعلت كان لديها شعر أكثر ينمو من لثتها.

ثم قرر الأطباء أخذ عينة نسيجية من لثتها وكشف المجهر أن أنسجة اللثة التي ينمو منها الشعر كانت سميكة بشكل غير عادي.

ووجد الخبراء، أن الأنسجة المخاطية في الفم تشبه في بنيتها الأنسجة التي يتكون منها جلد الجنين وهذا ما قد يوضح سبب تنشيط خلايا الشعر في فم المرأة وحتى الآن لا يوجد تفسير واضح للحالة النادرة كما لا يوجد علاج.