هل تعلم أن في العام 1440م، اخترع الألماني يوهانس جوتبرغ آلة الطباعة

- هل تعلم أن النظام الشمسي يُكمل دورة واحدة حول مركز المجرة كل 230 مليون سنة تقريباً.

- هل تعلم أن المركبة الفضائية ناسا فوياجر 1 (بالإنجليزية: NASA’s Voyager 1)، هي المركبة الوحيدة التي غادرت النظام الشمسي إلى الآن.

- هل تعلم أن الضوء يستغرق 8 دقائق و 19 ثانية عند انتقاله من الشمس إلى الأرض.

- هل تعلم أن اليوم الواحد على كوكب الزهرة يعد أطول من عام كامل على كوكب الأرض.

- هل تعلم أنه إذا تمكنت طائرة من الطيران إلى كوكب بلوتو، فإن الرحلة ستستغرق أكثر من 800 عام.

- هل تعلم أن غروب الشمس من على سطح المريخ يبدو أزرق اللون.

- هل تعلم أنه بين القرن التاسع والحادي عشر، اخترع الصينيون البوصلة، وكانت مصنوعة من الحجر الجيري في ذلك الوقت.

- هل تعلم أن في العام 1440م، اخترع الألماني يوهانس جوتبرغ آلة الطباعة.

- هل تعلم أن أول من حصل على براءة اختراع للهاتف الكهربائي هو ألكساندر غراهام، وأطلق عليه جهاز الخطاب الكهربائي.

- هل تعلم أن المخترع الأساسي للمِصباح الكهربائي هو العالم توماس أديسون.

- هل تعلم أن عقار البنسيلن لوحظ لأول مرة من قبل العالم الاسكتلندي ألكسندر فليمنغ في العام 1928م.

- هل تعلم أن عالم الحاسوب لورانس روبرتس هو أول من اخترع شبكة الإنترنت.