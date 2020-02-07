  • الجمعة ١٢ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 07, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275434 تاريخ النشر: شباط 07, 2020 الوقت: 13:53 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
هل تعلم

هل تعلم

هل تعلم أن في العام 1440م، اخترع الألماني يوهانس جوتبرغ آلة الطباعة

-       هل تعلم أن النظام الشمسي يُكمل دورة واحدة حول مركز المجرة كل 230 مليون سنة تقريباً.

-        هل تعلم أن المركبة الفضائية ناسا فوياجر 1 (بالإنجليزية: NASA’s Voyager 1)، هي المركبة الوحيدة التي غادرت النظام الشمسي إلى الآن.

-        هل تعلم أن الضوء يستغرق 8 دقائق و 19 ثانية عند انتقاله من الشمس إلى الأرض.

-        هل تعلم أن اليوم الواحد على كوكب الزهرة يعد أطول من عام كامل على كوكب الأرض.

-        هل تعلم أنه إذا تمكنت طائرة من الطيران إلى كوكب بلوتو، فإن الرحلة ستستغرق أكثر من 800 عام.

-        هل تعلم أن غروب الشمس من على سطح المريخ يبدو أزرق اللون.

-        هل تعلم أنه بين القرن التاسع والحادي عشر، اخترع الصينيون البوصلة، وكانت مصنوعة من الحجر الجيري في ذلك الوقت.

-        هل تعلم أن في العام 1440م، اخترع الألماني يوهانس جوتبرغ آلة الطباعة.

-        هل تعلم أن أول من حصل على براءة اختراع للهاتف الكهربائي هو ألكساندر غراهام، وأطلق عليه جهاز الخطاب الكهربائي.

-        هل تعلم أن المخترع الأساسي للمِصباح الكهربائي هو العالم توماس أديسون.

-        هل تعلم أن عقار البنسيلن لوحظ لأول مرة من قبل العالم الاسكتلندي ألكسندر فليمنغ في العام 1928م.

-        هل تعلم أن عالم الحاسوب لورانس روبرتس هو أول من اخترع شبكة الإنترنت.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2678 sec