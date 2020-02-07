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رقم الخبر: 275432 تاريخ النشر: شباط 07, 2020 الوقت: 13:53 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلمان ايرانيان يخوضان سباق مهرجان «MI PRIMER»

فيلمان ايرانيان يخوضان سباق مهرجان «MI PRIMER»

يستضيف مهرجان «MI PRIMER» الدولي لأفلام الاطفال والناشئة بدورته السادسة في بيرو، فيلمين ايرانيين قصيرين.

والفيلمان اللذان يمثلان ايران في هذا الحدث الفني هما: «سه روك» للمخرج جيوار فرج زادة و«مالايز» للمخرجات ليلى آهنك وسارا حنيف ومريم علوي ومرضية كردلو.

وستنطلق فعاليات المهرجان في السادس عشر من فبراير الجاري وستستمر حتى الثالث والعشرين منه.

ويهدف المهرجان الى تطوير الابداعات البصرية والتصويرية للأطفال والناشئة ويضع بين ايديهم فرصة ليشاركوا العالم تجاربهم وافكارهم.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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