أعلن عن أفضل 8 أفلام مشاركة بمهرجان فجر السينمائي الـ38 من وجهة نظر الجمهور من بدايته حتى اليوم الخامس من أيام هذا المهرجان السينمائي.

وكشف في اليوم الخامس من المهرجان عن نتائج إستطلاع أراء المشاهدين عن أفضل الأفلام التي عرضت من وجهة نظر الجمهور.

والأفلام التي اختيرت كأفضل أفلام من وجهة نظر الجمهور بالدورة الـ38 من مهرجان فجر السينمائي حتى الأن هي «آبادان 11-60» للمخرج «مهرداد خوشبخت»، «البرمائي» من إخراج «برزو نك نجاد»، «سباحة الفراشة» للمخرج «محمد كارت»، «يوم البلوى» للمخرج «بهروز شعيبي»، «نقي العظام» للمخرج «حميد رضا قرباني»، «الجيد، السيء، الوقح 2» من إخراج «بيمان قاسم خاني»،« شجرة الجوز» للمخرج «محمد حسين مهدويان» و«اليوم الصفر» للمخرج «سعيد ملكان».

ونوضح أن هذه الأفلام اختيرت بغض النظر عن الترتيب أو الأولوية.

ومن المقرر إستمرار عقد مهرجان فجر السينمائي بدورته الـ38 حتى يوم 11 فبراير من هذا العام.