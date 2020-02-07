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رقم الخبر: 275430 تاريخ النشر: شباط 07, 2020 الوقت: 13:48 الاقسام: عربيات  
حماس: الشعب الفلسطيني سيحسم الصراع وسيدوس بأقدامه صفقة ترامب

حماس: الشعب الفلسطيني سيحسم الصراع وسيدوس بأقدامه صفقة ترامب

قالت حركة حماس إن الفعل المقاوم لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة المحتلتين هو رد شعبنا العملي على إعلان صفقة القرن الأميركية.

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم الخميس "في مقابل وهم الضم الذي يتحدث عنه قادة الاحتلال والإدارة الأميركية، هناك قرار من كل شعبنا الفلسطيني بطرد المحتل من الضفة الغربية وقلع مستوطناته".

وأكد قاسم أن "جماهير الشعب الفلسطيني ستحسم الصراع وستنتزع حريتها وستدوس بأقدامها صفقة ترامب التصفوية".

ودعا قاسم "جميع مكونات الأمة بالوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية المشروعة لمواجهة صفقة القرن"، وحث "بعض الأطراف العربية لوقف التطبيع مع الاحتلال"، مؤكدا ان الكيان الصهيوني الى زوال.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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