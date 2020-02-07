  • الجمعة ١٢ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الجمعة , فبراير 07, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275429 تاريخ النشر: شباط 07, 2020 الوقت: 13:52 الاقسام: منوعات  
ارتفاع معدلات الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق منذ نصف قرن

ارتفاع معدلات الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق منذ نصف قرن

كشفت بيانات حديثة عن مركز الإحصاء في مصر، أن معدلات الطلاق في البلاد بلغت أعلى نسبة على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن.

وأوضحت البيانات أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة لقياس مدى انتشار ظاهرة الطلاق في مصر، والتعرف على التباينات في مستويات الظاهرة بين محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دراسة خصائص المطلقين وأنماط واتجاهات الطلاق.

وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الطلاق بين السكان 18 سنة فأكثر وفقا لتعداد 2017 تبلغ نحو 1.25% وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن (فترة الدراسة)، وأن 82% من شهادات الطلاق كانت بينونة صغرى (وهي التي خلعها زوجها، ويجوز له أن يتزوجها في العدة وبعدها)، كما أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 تمت بالخلع (حوالي 84%).

وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين مدة الحياة الزوجية ونسب الطلاق، بمعنى أنه كلما طالت فترة الحياة الزوجية انخفضت نسب الطلاق.

وأظهرت الدراسة أن التوزيع النسبي للطلاق وفقا للحالات التعليمية المختلفة لعام 2018، يبين أن العدد الأكبر من شهادات الطلاق المسجلة في هذا العام كان بين حملة الشهادات المتوسطة يليها من يقرأ ويكتب ثم حملة الشهادات الجامعية وما يعادلها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2320 sec