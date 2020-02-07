كشفت بيانات حديثة عن مركز الإحصاء في مصر، أن معدلات الطلاق في البلاد بلغت أعلى نسبة على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن.

وأوضحت البيانات أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة لقياس مدى انتشار ظاهرة الطلاق في مصر، والتعرف على التباينات في مستويات الظاهرة بين محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دراسة خصائص المطلقين وأنماط واتجاهات الطلاق.

وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الطلاق بين السكان 18 سنة فأكثر وفقا لتعداد 2017 تبلغ نحو 1.25% وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن (فترة الدراسة)، وأن 82% من شهادات الطلاق كانت بينونة صغرى (وهي التي خلعها زوجها، ويجوز له أن يتزوجها في العدة وبعدها)، كما أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 تمت بالخلع (حوالي 84%).

وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين مدة الحياة الزوجية ونسب الطلاق، بمعنى أنه كلما طالت فترة الحياة الزوجية انخفضت نسب الطلاق.

وأظهرت الدراسة أن التوزيع النسبي للطلاق وفقا للحالات التعليمية المختلفة لعام 2018، يبين أن العدد الأكبر من شهادات الطلاق المسجلة في هذا العام كان بين حملة الشهادات المتوسطة يليها من يقرأ ويكتب ثم حملة الشهادات الجامعية وما يعادلها.