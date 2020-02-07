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رقم الخبر: 275428 تاريخ النشر: شباط 07, 2020 الوقت: 13:51 الاقسام: ثقافة وفن  
إزاحة الستار عن جائزة الشهيد قاسم سليماني في مهرجان فجر

إزاحة الستار عن جائزة الشهيد قاسم سليماني في مهرجان فجر

أزيح الستار عن التمثال الخاص بجائزة القائد الشهيد قاسم سليماني، الجائزة الجديدة التي سوف يمنحها مهرجان فجر السينمائي هذا العام لأول مرة.

واستحدثت هذه الجائزة هذا العام لكي تهدى إلى أفضل الأفلام التي تتطرق إلى مواضيع الجهاد والمقاومة، ضمن منافسات مهرجان فجر ، الحدث السينمائي الأكبر في إيران.

والتمثال يشبه تمثال العنقاء البلورية أي الجائزة الأساسية للمهرجان، إلا أن العنقاء في تمثال جائزة الشهيد سليماني منقوش وهو في حال الارتقاء نحو السماء.

وأعلن قبل حوالي شهر أنه وبإيعاز من رئيس منظمة السينما الإيرانية قد أضيفت جائزة الشهيد سليماني إلى جوائز مهرجان فجر السينمائي.

وسوف يهب المهرجان هذه الجائزة إلى أفضل فيلم يجسد مضامين الجهاد والمقاومة برأي الأمين العام لهذه الدورة من المهرجان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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