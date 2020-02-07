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رقم الخبر: 275427 تاريخ النشر: شباط 07, 2020 الوقت: 13:50 الاقسام: ثقافة وفن  
العثور على قطع أثرية مصرية في فلسطين المحتلة

العثور على قطع أثرية مصرية في فلسطين المحتلة

تم العثور على قطعة أثرية مصرية قبالة الشاطئ جنوب حيفا عمرها نحو 3.5 ألف سنة، على شكل مرساة عليها صورة آلهة الكتابة سشات.

وتفيد صحيفة «هآرتس»، بأن خبراء الآثار الذين يدرسون القطعة الأثرية، التي اكتشفها عن طريق الصدفة طبيب بيطري عندما كان يسبح قبالة الشاطئ جنوب حيفا، أثبتوا أنها كتبت في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، خلال حكم الأسرة الثامنة عشر للفراعنة.

وتتميز هذه القطعة الأثرية بالجودة العالية للمادة المصنوعة منها والصور والكتابة التي عليها.

ويعتقد علماء الآثار، أن هذه القطعة الأثرية كانت في البداية لوحة حجرية، أخذت من جدار مزخرف يزين جدران معبد في مصر القديمة، أو قصر الملك.

كما لفت انتباه العلماء إلى أنه على الرغم من الحالة الجيدة والممتازة لهذه القطعة ووضوح الرسوم التي نحتت عليها، إلا أن وجه الآلهة المصرية القديمة ممحو «احتراما» قبل تحويل اللوحة الحجرية إلى مرساة.

ووفقا لعلماء الآثار، يحتمل أن يكون المركب الذي استخدم هذه المرساة، قد شارك في إحدى الحملات العسكرية للفرعون تحتمس الثالث.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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