خلال مراسم مرتقبة؛ نشر تعليق قائد الثورة على رواية «ذلك الرجل ياتي مع المطر» اعلن «مركز نشر وحفظ مؤلفات اية الله العظمى الخامنئي» يوم الخميس عن مراسم مرتقبة ستقام في سياق الاحتفاء بالآثار الثقافية والادبية ذات الصلة بانتصار الثورة الاسلامية لتكريم كتاب روائي بعنوان «ذلك الرجل ياتي مع المطر» (ان مرد با باران مي ايد)، ونشر تعليق سماحته على هذا الكتاب.