اكتشف علماء الآثار خلال إنشاء طريق بري في شرق جمهورية التشيك، بئرا قديمة عمرها أكثر من 7500 سنة، مبطنة بالخشب.

وتفيد مجلة Journal of Archaeological Science، بأن هذه البئر هي الأقدم في العالم من بين ما اكتشف حتى الآن.

وتشير المجلة، إلى صعوبة احتفاظ الهياكل الخشبية بحالة جيدة خلال فترة زمنية طويلة. لذلك فإن هذا الاكتشاف وأمثاله من النوادر بالنسبة لعلماء الآثار. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البئر التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث، اكتشفت بالقرب من مدينة أوستروف التشيكية عام 2018 خلال إنشاء طريق بري، وهي بحالة جيدة لأنها دون مستوى المياه الجوفية. للبئر شكل مربع طول ضلعه 80 سنتمترا، وفي كل زاوية من زواياه عمود من خشب البلوط والجدران مغطاة بألواح من خشب البلوط والجوز، وهذا يشير إلى نوع أشجار غابات المنطقة في ذلك الوقت.

كما يشير هذا إلى أن بناة البئر كانت لديهم معرفة ومهارات جيدة لبناء مثل هذه الهياكل. أي كانوا يمارسون مهنة النجارة ولديهم أدوات تقنية متطورة في ذلك الوقت، وهذا يشير إلى وجود تنظيم اجتماعي معقد نوعا ما.

ويقول يارسلاف بيشكا، من مركز ألوموك لعلم الآثار، (تظهر في البئر آثار طرق البناء التي استخدمت في العصرين البرونزي والحديدي وحتى العصر الروماني. والشيء المثير هنا هو كيف تمكن الحرفيون حينها من صقل سطوح الألواح والركائز الخشبية بهذه الدقة باستخدام أدوات حجرية وعظمية).

وهذه البئر هي الثالثة التي تكتشف في جمهورية التشيك خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ويضيف بيشكا، (نعتقد أن الناس كانوا يستخدمون البئر في فترة تسمى الثورة الحجرية الحديثة، عندما بدأت مرحلة الانتقال من الصيد وجمع الثمار، إلى الزراعة والمساكن الثابتة، وتدجين الحيوانات).