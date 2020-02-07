أثارت صورة لعجل صغير، دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حظي بقدم خامسة تبرز من ظهره، بالإضافة إلى شكل رأسه الغريب.

ونشرت مربية المواشي ميليسا كالفيرسون، صورة للعجل الذي لقبته بـ(المعجزة) على فيسبوك، معلقة عليها بالقول: (عجل الجفاف المعجزة).

وأوضحت كالفيرسون أن رأس العجل أيضا يبدو غريب الشكل، إذ يظهر عليه نتوء، وفق ما ذكر موقع (ديلي ميل) البريطاني.

وتدفقت التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دعما للعجل (المعجزة)، فيما لفت أحدهم إلى أن سبب الشكل هو عيب جيني، موضحا أنه لا يؤثر على حياة العجل.