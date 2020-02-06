قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني "الادميرال حسين خانزادي" : نحن نبذل الجهود منذ فترة طويلة لطرد امريكا من المنطقة، لكن الكيان الصهيو – امريكي لم يدرك بانه تسبب في تسريع وتيرة هذه الجهود واوشك من التقهقر والانهيار عبر ارتكابه جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني الغاشمة.

وفي كلمته اليوم الخميس امام حشد من طلبة الجامعات في البلاد، لفت الادميرال خانزادي الى ان واقعة اغتيال الشهيد سليماني تختلف عن سائر الاغتيالات الاجرامية التي حدث في البلاد؛ مبينا ان هناك دولة وحكومة ارهابية تقف وراء هذه الجريمة.

ونوّه قائد بحرية الجيش الى حلول "عشرة الفجر" المباركة (اعتبار من 1 شباط /فبراير لغاية 11 شباط / فبراير) واقتراب الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران؛ مؤكدا ان الشموخ الذي بلغناه اليوم تحقق ببركة الثورة الاسلامية وجهود الشريحة الشبابية.

وتابع مخاطبا الحشد الطلابي بالقول: انكم ايها الشباب قادرون على المضي بهذه الثورة وصولا الى اهدافها المنشودة.