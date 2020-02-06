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رقم الخبر: 275378 تاريخ النشر: شباط 06, 2020 الوقت: 12:34 الاقسام: محليات  
واعظي: مقاومة الشعب منعت العدو من تحقيق مآربه

واعظي: مقاومة الشعب منعت العدو من تحقيق مآربه

اعتبر رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي الوحدة والتضامن مفتاح العبور من المشاكل في ظروف الحظر الظالم، مؤكدا بان مقاومة وصمود الشعب الايراني العظيم منعا العدو من تحقيق مآربه في الحظر.
وخلال اجتماع عقد في مدينة ساري الاربعاء مع الناشطين الاقتصاديين وخالقي فرص العمل بمحافظة مازندران شمال ايران قال واعظي، انه مثلما اكد رئيس الجمهورية في بداية الحظر، فانه علينا تيئيس العدو وان نضع ايدينا بايدي البعض للعبور من هذه الظروف الصعبة.
واشار الى ان العدو فرض خلال الاشهر الثمانية الاخيرة مختلف اشكال الحظر على الشعب الايرني الا ان اجراءات الحظر هذه لم تعد تؤثر بصورة تذكر مثلما كان تاثيرها في العام الماضي على السوق واسعار السلع والعملة الاجنبية واذهان الشعب.
واشار الى انه فيما مضى كانت البلاد تبيع مليونين و 700 الف برميل من النفط وكانت توفر نحو 100 مليار دولار من بيع النفط وصادرات السلع غير النفطية لكنها انخفضت اليوم عما كانت عليه، حيث يتوجب علينا جدولة الاحتياجات حسب الاولوية وتوفير المواد الخام والسلع الاساسية وفرض بعض القيود لمواجهة الظروف الصعبة.
وقال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية، انه اليوم وفي ضوء الانضمام الى اتفاقية اوراسيا ، فقد اصبحت الظروف مهياة اكثر لصادرات المنتوجات الايرانية الى هذه الدول وفق الضوابط المرعية، واضاف، ان اسواق روسيا وسائر دول المنطقة تعد اجواء مناسبة للتجارة حيث ينبغي استثمارها بصورة صحيحة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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