اشاد السفير الصيني لدى طهران تشانغ هوا بمواقف المسؤولين والشعب في الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعمة لبلاده في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وقال تشانغ هوا، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، ان وسائل الاعلام الايرانية اتخذت مواقف علمية وحيادية، معرباً عن أمله باستمرار هذه المواقف الداعمة.

واضاف: ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان أول وزير خارجية في العالم أعلن دعمه للحكومة والشعب الصيني حيث أكد دعمه في 23 كانون الثاني/ يناير للشعب والحكومة الصينية وباللغة الصينية كما ان نظيره الصيني وانغ يي أعرب عن شكره لدعم ايران.

وتابع: ان ظريف كتب تغريدتين على موقع تويتر باللغة الصينية وانتقد فيهما استغلال اميركا لهذا الموضوع.

واشاد بالشعب والحكومة في ايران، موضحا أنه زار مدينة شيراز ومقبرة الشاعر الفارسي الكبير سعدي واطلع على الشعر الذي أورده ظريف في تغريدته (ابناء آدم أعضاء جسم واحد) كما انه اورد شعرا صينيا يعود تاريخه الى الفي عام.

ولفت الى ان عددا من المسؤولين الايرانيين بينهم المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي ومساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية سورنا ستاري والمتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي وغيرهم أبدوا دعمهم لخطوات الحكومة الصينية في موضوع مكافحة فيروس كورونا.

واشار الى انه شاهد مقطعا فيديويا باللغة الصينية يحوي دعما لاطفال ايرانيين لنظرائهم والشعب الصيني، موضحا انه شاهد هذا الفيلم يوم أمس في الاجواء الافتراضية، "وأنا أتقدم بالشكر للحكومة والشعب الايراني لاسيما الاطفال عبر وسائل الاعلام الايرانية".