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رقم الخبر: 275373 تاريخ النشر: شباط 06, 2020 الوقت: 11:44 الاقسام: محليات  
الحرس الثوري: العدو يخشى الفكر الثوري للشعب الايراني اكثر من القدرات الصاروخية

الحرس الثوري: العدو يخشى الفكر الثوري للشعب الايراني اكثر من القدرات الصاروخية

اكد قائد فيلق "سيد الشهداء (ع)" في طهران العميد حسن حسن زادة بان العدو يخشى المدرسة والفكر الثوري للشعب الايراني اكثر من القدرات الصاروخية.
وخلال حفل اقيم في مدينة بشوا جنوب العاصمة طهران احتفاء بذكرى انتصار الثورة الاسلامية قال العميد حسن زادة، ان الاعداء سعوا منذ انتصار الثورة الاسلامية لمحاصرتها ولكن لا شك انها اليوم تحولت الى انموذج بارز لكل احرار العالم.
واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت اليوم مستوى من الاقتدار في الكثير من المجالات منها المجال الصاروخي بحيث ان الكثير من الدول تتمنى ذلك، ولاشك ان ايران اليوم تعد احدى القوى الصاروخية الكبرى في المنطقة وفي بعض الحالات في العالم ايضا.
واكد العميد حسن زادة بان الجمهورية الاسلامية اليوم حققت منجزات منقطعة النظير في الكثير من المجالات ومنها الصاروخية والنووية والطبية والدوائية، وذلك بفضل انتصار الثورة الاسلامية.
وقال، ان ما يجعل الاعداء اليوم في خوف اكثر من الصواريخ الايرانية هو الفكر والمدرسة الثورية للشعب الايراني الذي يقف امام اطماع الاستكبار.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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