ارتفع عدد القتلى جراء انشطار طائرة ركاب تركية أثناء هبوطها في مطار صبيحة غوكشن في الشطر الآسيوي من مدينة اسطنبول التركية أمس إلى ثلاثة.

ونقلت (ا ف ب) عن وزير الصحة في حكومة النظام التركي فخر الدين كوجا قوله خلال مؤتمر صحفي “إن ثلاثة أتراك قتلوا فيما أصيب 179 شخصا بجروح”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل شخص وإصابة 157 في حادث انشطار الطائرة الذي من المرجح أن يكون وقع بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على اسطنبول.

وذكر الإعلام التركي في وقت سابق أن قبطاني الطائرة التركي والكوري الجنوبي أصيبا بجروح بالغة.

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة التركية أن الطائرة تحطمت في مكانين بعد خروجها عن المدرج وقد انفصلت مقدمة الطائرة التي تضم مقصورة القيادة والمقاعد الأولى عن بقية الجسم إضافة إلى انفصال قسم من مؤخرها يضم آخر عشرة صفوف من المقاعد والذيل.

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 تقل 177 راكبا إضافة إلى ستة من أفراد الطاقم وآتية من مدينة ازمير في غرب البلاد.