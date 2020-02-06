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رقم الخبر: 275370 تاريخ النشر: شباط 06, 2020 الوقت: 10:50 الاقسام: اقتصاد  
وزير الصناعة الايراني يعلن عن تقديم تسهيلات مالية كبيرة لتنمية الصادرات

وزير الصناعة الايراني يعلن عن تقديم تسهيلات مالية كبيرة لتنمية الصادرات

اعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا رحماني عن تقديم تسهيلات مالية كبيرة لتنمية صادرات البلاد.
وقال رحماني في تصريحه مساء الاربعاء خلال اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة جهارمحال وبختياري (غرب)، انه تم رصد 40 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الحكومي المدعوم) لتنمية صادرات البلاد.
واضاف، انه سيتم توفير 20 تريليون ريال منه من صندوق التنمية الوطنية و 20 تريليون ريال من المصادر البنكية.
واوضح بان هذه التسهيلات تقدم من اجل تحقيق الازدهار في قطاع الصادرات واضاف، انه ينبغي العمل، من خلال ازالة العقبات، في سياق التسويق وزيادة صادرات المحاصيل الزراعية والمنتوجات الصناعية والمنجمية والصناعات اليدوية.
واشار الى الاتفاقية الموقعة مع دول منظومة اوراسيا وقال، ان هذه المنظومة حددت تخفيضات في 503 سلع مصدرة لايران فيما حددت ايران تخفيضات في 360 سلعة مصدرة الى هذه الدول.
ونوه وزير الصناعة في ختام تصريحه الى الحظر الظالم المفروض ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل الاستكبار العالمي وقال، انه وفي ضوء جهود الناشطين الاقتصادييين والمناجم والمنتجين واصحاب المهن والمزارعين ، لم يقل انتاج الوحدات الانتاجية في محافظة جهارمحال وبختياري بل كانت هنالك ايضا زيادة في الانتاج.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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