اكد مساعد الرئيس الايراني للشؤون البرلمانية حسين علي اميري، بان ايران اتخذت خطوات كبرى في طريق الاستقلال الاقتصادي وقطع التبعية للخارج.

وفي كلمته مساء الاربعاء خلال مراسم تدشين شركة "بتروبارس" في مدينة شوشتر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران قال اميري، ان بلادنا الان مستقلة تماما من الناحية السياسية وليست كما كانت عليه في عهد النظام السابق حيث كان الاخرون يتخذون القرار للبلاد.

واضاف، ان الثورة الاسلامية تمكنت من تغيير ظروف ومعادلات المنطقة والان فضلا عن الاستقلال السياسي فاننا مؤثرون ايضا في المنطقة والعالم.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحظى اليوم بالكثير من مؤشرات الاقتدار ولكن لو ارادت دولة ما ان تكون محصنة تماما من ناحية الاستقلال السياسي فعليها الاهتمام بمسالة الاستقلال الاقتصادي.

واضاف، لقد تم اتخاذ خطوات كبرى في طريق الاستقلال الاقتصادي وقطع التبعية للخارج وهو امر مؤكد عليه دوما من قبل قائد الثورة الاسلامية وحكومة التدبير والامل (الحكومة الحالية).