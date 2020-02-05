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رقم الخبر: 275366 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 19:01 الاقسام: ثقافة وفن  
صدر حديثاً العدد السادس عشر من مجلة دراسات علمية من النجف الاشرف.

صدر حديثاً العدد السادس عشر من مجلة دراسات علمية من النجف الاشرف.

صدر عن المدرسة العلمية (الآخوند الصغرى) في النجف الأشرف العدد السادس عشر من مجلة (دراسات علمية) وهي مجلة نصف سنوية تعنى بنشر كل ما يهم طالب الأبحاث العليا التخصصية في الحوزة العلمية، من الفقه والأُصول والرجال والحديث ونحوها.
واعلنت هيئة تحرير مجلة (دراسات علميّة) عن صدور العدد السادس عشر ويتضّن هذا العدد بالإضافة إلى الأبحاث القيّمة، ثلاثة مباحث فقهية محققة للفقيه الكبير الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء (رضوان الله تعالى عليه).
وكانت محتويات هذا العدد عبارة عن كلمة هيئة التحرير وموضوع عن اشتراط الذكورة في القاضي للشيخ نزار آل سنبل القطيفي وموضوع بعنوان (حق الشفعة عند زيادة الشركاء على للشيخ رافد الزّيداوي وبحث بعنوان خروج الزوجة من بيتها بدون إذن زوجها للشيخ محمد رضا الساعدي وموضوع بعنوان السيرة العقلانية الحلقة الاولى للشيخ نجم التّرابي وموضوع بعنوان رجال الجواهر الحلقة الثانية للشيخ علي الغزي وبحث بعنوان شذرات فقهية للفقيه الكبير الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء من تحقيق السيّد علي البعاج./انتهى
 
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مصدر الخبر: النجف الاشرف/ فراس الكرباسي
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