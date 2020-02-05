  • الأربعاء ١٠ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 05, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275365 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 18:38 الاقسام: دوليات  
تركيا... وفاة 8 ومحاصرة آخرين في انهيار جليدي

تركيا... وفاة 8 ومحاصرة آخرين في انهيار جليدي

قال مستشفى محلي تركي، اليوم الأربعاء، إن ثمانية أشخاص توفوا بعد انهيار جليدي وقع في شرق البلاد.
ونقلت "رويترز" عن وزير الداخلية التركي، قوله بأن ما بين 10 و15 شخصا ما زالوا محاصرين تحت الثلج.
ونقل تلفزيون "إن.تي.في" عن مكي أرواس رئيس إحدى بلديات إقليم فان في شرق البلاد، قوله إن فريقا يضم 300 شخص كان يعمل على إنقاذ المحاصرين جراء انهيار جليدي وقع، أمس الثلاثاء، عندما داهمهم انهيار جليدي آخر.
في سياق آخر، كان زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة أخيسار بمدينة مانيسا غربي تركيا، وذلك مطلع الشهر الجاري.
وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.6 درجة في الساعة 03/23، وكان مركزه منطقة أخيسار بمدينة مانيسا غربي تركيا.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2277 sec