قال مستشفى محلي تركي، اليوم الأربعاء، إن ثمانية أشخاص توفوا بعد انهيار جليدي وقع في شرق البلاد.

ونقلت "رويترز" عن وزير الداخلية التركي، قوله بأن ما بين 10 و15 شخصا ما زالوا محاصرين تحت الثلج.

ونقل تلفزيون "إن.تي.في" عن مكي أرواس رئيس إحدى بلديات إقليم فان في شرق البلاد، قوله إن فريقا يضم 300 شخص كان يعمل على إنقاذ المحاصرين جراء انهيار جليدي وقع، أمس الثلاثاء، عندما داهمهم انهيار جليدي آخر.

في سياق آخر، كان زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منطقة أخيسار بمدينة مانيسا غربي تركيا، وذلك مطلع الشهر الجاري.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.6 درجة في الساعة 03/23، وكان مركزه منطقة أخيسار بمدينة مانيسا غربي تركيا.