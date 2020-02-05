دان مشروع قرار بمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، خطة إسرائيلية لضمّ مستوطنات الضفة الغربية، في انتقاد لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـخطة "السلام في المنطقة".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ستستخدم فيما يبدو حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار الذي وزعته تونس وإندونيسيا على أعضاء مجلس الأمن، فإنه يعكس رغم ذلك نظرة بعض الأعضاء القاتمة لما سمي بـ"صفقة القرن" التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي.

وقال دبلوماسيون إن المفاوضات على نصّ مشروع القرار ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن "صفقة القرن" أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل، ربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع القرار.

ويشدد مشروع القرار على "عدم مشروعية ضم أيّ جزء" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، و"يندد بالبيانات التي صدرت مؤخراً التي تدعو "إسرائيل" إلى ضمّ" هذه الأراضي.

وتعترف خطة ترامب، التي هي نتاج مسعى قام به مستشاره جاريد كوشنر على مدى 3 سنوات، بسلطة "إسرائيل" على المستوطنات، وتطالب الفلسطينيين بتلبية سلسلة صعبة من الشروط كي تكون لهم دولة "عاصمتها أبو ديس" في الضفة الغربية شرقي القدس. ومن المقرر أن يطلع كوشنر سفراء مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب غداً الخميس.

وفيما رفض الفلسطينيون الخطة، قالت عدة حكومات عربية إنها تمثل نقطة انطلاق لإحياء المفاوضات المتعثرة منذ فترة طويلة، ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى تسريع الجهود الدولية والإقليمية لبدء "مفاوضات تحظى بمصداقية على جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط من دون استثناء".

ومن شأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن أن يسمح للفلسطينيين بطرح مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً، حيث سيبين التصويت ردّ الفعل الدولي على خطة ترامب المزعومة للسلام.

بموازاة ذلك عبر مشروع قرار فلسطيني وزع الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن، عن "الأسف الشديد" لأن خطة التسوية الأمريكية "تنتهك القانون الدولي" وتنكر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله.

ويعتبر مشروع القرار أن خطة السلام التي كشفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي، تتعارض أيضا مع قرارات الأمم المتحدة التي تم تبنيها حتى الآن و"تقوض حقوق" الشعب الفلسطيني و"تطلعاته الوطنية، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال".

ويؤكد مشروع القرار الفلسطيني "أيضا عدم شرعية أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، ويعتبر أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكا للقانون الدولي من خلال تقويض حل الدولتين" واحتمالات "سلام عادل ودائم وشامل".

ويكرر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب)، ويشدد "على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن".

وتم تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه.

ويقول دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا يمكن استخدام حق النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

في سياق غير متصل كشف مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون عن اجتماع ثلاثي سري عقد في البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، بين الولايات المتحدة وكيان العدو الصهيوني والإمارات من أجل التنسيق لمواجهة إيران.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي في تقرير له: إن "الاجتماع الذي عقد في 17 كانون الأول/ديسمبر 2019، هو واحد من سلسلة خطوات تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسهيل العلاقات الوثيقة بين "إسرائيل" والدول العربية"، على حد قوله.

وبحسب الموقع، تضمن اللقاء السري مناقشة إتفاقية "عدم الاعتداء" بين الإمارات وكيان العدو"، وهي خطوة مؤقتة على طريق التطبيع الدبلوماسي.

وأضاف الموقع: إن "مستشار الرئيس ترامب وصهره جاريد كوشنر كان مؤيدا رئيسيا لهذه المبادرة داخل البيت الأبيض"، مشيرا إلى أن الاجتماع عقد بحضور مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ونائبته فيكتوريا كوتس، بالإضافة إلى المبعوث الخاص لإيران براين هوك، فيما حضر عن الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، مئير بن شبات".

وأضاف: إن "سفير أبو ظبي لدى واشنطن يوسف العتيبة مثَّل دولة الإمارات، وهو شخصية مقربة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والذي يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد".

وقال الموقع: إن "الاجتماع السري تمت الإشارة إليه بشكل غير مباشر، عبر تغريدة نشرها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في 21 كانون الأول/ديسمبر 2019"، لافتا إلى أن "نتنياهو بذل جهودًا كبيرة لتعزيز "التحالف" السري مع الإمارات ضد إيران".

يذكر أن هذا اللقاء لم يكن الأول من نوعه، فقد شهدت العاصمة البولندية وارسو مؤتمرا مناهضا لإيران في شباط/فبراير 2019، قادته الولايات المتحدة وحضره ممثلون عن العدو الصهيوني ودول الخليج (الفارسي).

وقرّرت إدارة ترامب إنشاء منتدى ثلاثياً ضم الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات لتعزيز التعاون ضد إيران، تم عقد ثلاثة اجتماعات على الأقل في عام 2019، وقد كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقًا عن أحدها.

ولفتت المصادر إلى وجود ضغوط أمريكية إسرائيلية من أجل إبرام صفقات مع الإمارات ودول الخليج (الفارسي) الأخرى، إلى جانب الرحلات المباشرة والرحلات العامة التي يقوم بها المسؤولون الإسرائيليون إلى الخليج الفارسي.

* إعلام العدو: اللقاءات بين الإماراتيين والاسرائيليين بدأت قبل 25 عامًا

بدوره، ذكر مراسل الشؤون السياسية في القناة 13 الإسرائيلية باراك رابيد في تقرير تناول الموضوع نفسه أن "الاتصالات بين "إسرائيل" والامارات ليست بجديدة، بل بدأت قبل 25 عاما أيام رئيس الحكومة الصهيونية السابق إسحاق رابين الذي أسّس لهذا التحالف".

ويقول رابيد: "كما اليوم، أيضا حينها ما كان على جدول الاعمال هو التعاون بين الولايات المتحدة و" إسرائيل" والامارات، والدافع لهذا التعاون حينها كان إيران"

وبحسب شمعون شبس، مدير مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين الأعوام 1992 – 1995، الذي تحدث لباراك رابيد: "فقد حدثت عدة اجتماعات وفي إحداها حضر ابن الأمير، محمد بن زايد، الذي كان حينها وزيرا شابا وهو اليوم الحاكم الفعلي".

ويتابع رابيد في تقريره أنه "بعد أشهر على ذلك في أيار 1995، سافر رابين الى واشنطن للمرة الأخيرة قبل مقتله، وفي الاجتماع في البيت الأبيض اعطى الضوء الاخضر لكلينتون لصفقة الطائرات مع الامارات. وبعد يوم على ذلك، في فندق "أربعة مواسم" في واشنطن، اجتمع رابين مع ابن الأمير، الأمير محمد بن زايد".

ويخلص رابيد الى أن العلاقة اليوم بين نتنياهو وبن زايد تتعزّز.

من جهة اخرى أعلنت كتائب القسام، الأربعاء، أنها تخفي معلومات عن إصابة "أسرى إسرائيليين" منذ مايو/أيار 2019 ولكنها تتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة.

وذكرت كتائب القسام، في بيان لها، إن عددا من أسرى الاحتلال في قطاع غزة أصيبوا بشكل مباشر خلال العدوان على غزة والذي طال عمارات مدنية وأمنية، بحسب شبكة نداء الوطن الفلسطينية.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام في تصريح وصل نداء الوطن: "إننا في كتائب القسام نعلن عن حقيقة أخفيناها منذ عدوان مايو ٢٠١٩ على قطاع غزة حين قصف العدو العمارات المدنية والأمنية وأماكن أخرى، فإن عدداً من أسرى العدو قد أصيبوا بشكلٍ مباشرٍ ونتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة، ونعد أسرانا الأبطال أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل تحريرهم بكل السبب".

وأضاف: "في ظل الخديعة الكبرى التي مارسها نتنياهو على الجمهور الصهيوني بإطلاق سراح المعتقلة الصهيونية في السجون الروسية على "قضية مخدرات"، في الوقت الذي يترك فيه العدو أسراه الذين أرسلهم للعدوان في قطاع غزة منذ عام ٢٠١٤ غير آبه بمصيرهم المجهول، فإننا نؤكد ان حكومة الاحتلال تكذب".

يذكر أن" إسرائيل" كانت قد أعلنت عن فقدانها لاثنين من جنودها خلال العدوان على غزة فيما تسلل للقطاع اثنين آخرين مجهولي المصير.

هذا وواصل المستوطنون الصهاينة، الأربعاء اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة العدو الخاصة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 43 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، بالإضافة لاقتحام 7 عناصر من مخابرات العدو.

وخلال الاقتحام، أدى مستوطنون طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه، كما تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.