*الإفراج عن 32 بحاراً مصرياً بتوجيه من الرئيس المشاط

"علماء اليمن" يدعون نظراءهم السودانيين إلى إصدار فتوى بتحريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

دعت رابطة علماء اليمن علماء السودان إلى إصدار فتوى بتحريم تطبيع العلاقات مع" إسرائيل" استنادا إلى نصوص القرآن والسنة النبوية.

ووصفت رابطة علماء اليمن لقاء البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بـ"الطعنة السامة لثورة الشعب السوداني الشقيق وإساءة بالغة لمواقفه التاريخية المشرفة تجاه القضية الفلسطينية"، بحسب قناة "المسيرة".

وتابعت الرابطة "اللقاء خيانة تاريخية لقمة الخرطوم عام 1967 والتي خرجت باللاءات الثلاث: لا صلح؛ ولا اعتراف؛ ولا تفاوض مع العدو الصهيوني" مشيرة إلى أن "اللقاء يأتي ضمن مخطط مدروس لإخراج العلاقة من السر إلى العلن بشكل فاضح لتهيئة الشعوب لتتقبل الكيان الصهيوني".

وشددت الرابطة على أن "الواجب الإسلامي يحتم على كل مسلم رفع الصوت وتحمل المسؤولية باعتبار التطبيع جريمة كبيرة وخيانة عظمى"، داعية الشعب السوداني إلى "رفض مثل هذه اللقاءات وإلى التحرك الشعبي الجماهيري لمحاكمة الخائن عبد الفتاح البرهان".

واختتمت الرابطة بدعوة الشعب السوداني للمطالبة بسحب القوات السودانية من اليمن، مؤكدين أن دور هذه القوات "يجب أن يكون لتحرير الأقصى الشريف".

ميدانياً أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، الأربعاء، طائرة تجسسية معادية تابعة لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

يشار إلى أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية سيطروا الثلاثاء على طائرة تجسسية تابعة للغزاة والمرتزقة في قرية الكوعي بأطراف مدينة الدريهمي في ذات المحافظة.

هذا واستشهد مواطن بنيران حراس الحدود السعودي في محافظة صعدة.

وأفاد مصدر محلي في المحافظة باستشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وتتعمد قوات العدو السعودي ومرتزقتها استهداف القرى الآهلة بالسكان في المناطق الحدودية بصعدة على مدار الخمسة أعوام من العدوان ما يسفر عن شهداء وجرحى وأضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

إلى ذلك أفرجت حكومة الإنقاذ الوطني، الثلاثاء، عن 32 بحاراً مصرياً بموجب عفو من الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، كانت قوات خفر السواحل القت القبض عليهم في وقت سابق أثناء تواجدهم بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية اليمنية.

ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة مصرية تحمل ممثلين عن جمهورية مصر لاستلام البحارة المفرج عنهم.

وتأتي هذه الخطوة تعبيراً عن قيم الشعب اليمني الأصيلة ومستوى التقدير والاحترام الذي يحتفظ به تجاه الشعب المصري والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.