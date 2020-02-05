دان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، الخطة الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا الحكومة إلى رفض الصفقة "التي تتضمن تنازلا عن الحقوق العربية والإسلامية" في فلسطين.

ودعا الغانم في بيان تلاه أثناء جلسة المجلس، الأربعاء، إلى موقف رسمي عربي وإسلامي ودولي رافض لهذه "الصفقة الخاسرة".

وشدد على أن موقف أعضاء المجلس من هذه القضیة سیترجم في اجتماع طارئ لاتحاد البرلمانات العربیة، سیعقد في العاصمة الأردنیة عمان یوم السبت المقبل.

في سياق آخر نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مطلعة قولها، إن لجنة الفحص الطبي اكتشفت مؤخرا إصابة 42 عسكريا من منتسبي الداخلية والدفاع والحرس الوطني بمرض "الإيدز".

وروت هذه المصادر أن "هذه اللجنة المشتركة تعكف على فحص جميع العسكريين في الجهات الثلاث بصفة دورية، وإثر سقوط بعضهم أثناء التدريبات المكثفة، خضعوا لفحوصات طبية خاصة، فتبين ارتفاع درجة حرارتهم بصورة مرضية، ما استلزم عزلهم وإجراء التحاليل الشاملة لهم فتبينت إصابتهم بالإيدز".

وأفيد في هذا الشأن بأن المصابين هم 7 من الحرس الوطني، و21 من الجيش، و14 ينتمون إلى وزارة الداخلية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الفحص الطبي لا يزال متواصلا "بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفق إجراءات مشددة وبسرية وتكتم شديدين، حيث عزل المصابون في جناح طبي خاص".