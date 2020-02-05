أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن دقة الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن المؤسسات، قائلًا "إننا أمام فرصة حقيقية للانقاذ فإما أن نتلقفها فننجح أو ننكفئ عنها فننفصل".

وبحسب ما نقل عنه النائب علي بزي عقب لقاء الاربعاء النيابي، إستغرب الرئيس بري ما نُسب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق، وسأل "لماذا لا تتم معالجة هذا الملف في لبنان على غرار معالجته في مدينة زحلة ؟".

وقال الرئيس بري: "خمسة مصارف تأكدنا أن أصحابها حوّلت أموالها الشخصية الى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار".

ورجّح الرئيس بري أن "تُعقد جلسة مناقشة البيان الوزاري ابتداءً من الثلاثاء المقبل في حال إحالة البيان الى المجلس النيابي كحد أقصى يوم الجمعة".