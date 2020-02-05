قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "رافائيل غروسي": إن ايران ورغم تقليص تعهداتها النووية فإنها لم تقطع تعاونها مع الوكالة فيما يخص عمليات التفتيش.

وأضاف غروسي في تصريح صحفي، الثلاثاء: إن "الوكالة الدولية، ورغم التطورات الأخيرة، لكنها متواجدة في ايران ونحن نواصل عمليات التفتيش وسط تعاون طهران بوصفها واحدة من الدول التي تقبع للتفتيش".

وتابع القول: الجدير بالاهتمام كثيرا في هذا الخصوص هو ان مفتشينا لا زالوا متواجدين ويواصلون مهامهم في ايران.

وحول موضوع تدشين "آلية فض النزاع" التي اطلقتها الترويكا الاوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا)، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: انه ينبغي في بادئ الامر التأكد من إستمرار جهود مفتشينا، وفي حال تعثر مهامهم، في حينه ينبغي فض هذا الخلاف عبر تلك الآلية.