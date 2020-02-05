أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل تقديم سفراء أجانب أوراق إعتمادهم في الكرملين، أن الإتفاق النووي مع إيران، أمر حاسم بالنسبة للاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقال بوتين: "ستواصل روسيا بذل الجهود للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني. نعتبر هذه الإتفاقية الدولية حاسمة بالنسبة للإستقرار العالمي والإقليمي".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو 2018 إنسحاب بلاده من الإتفاق النووي مع إيران، الذي توصلت إليه سداسية الوسطاء الدوليين عام 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران لم يشهد التاريخ مثالا لها، مما إضطر القيادة الإيرانية للتحرر من إلتزاماتها النووية على مراحل.

الى ذلك ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تدعو إلى وضع فكرة إطلاق آلية لحل النزاعات جانبا، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني والتركيز على الحفاظ على الصفقة.

وقالت الوزارة في بيان: "لضمان سلامة خطة العمل الشاملة، يلزم التنفيذ الصارم للإلتزامات من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك "الترويكا" الأوروبية. يتوجب عليهم زيادة الجهود بشكل كبير في هذا الاتجاه".

وشدد البيان: "ان روسيا ملتزمة دائمًا بتنفيذ الخطة الشاملة، وتلتزم بحزم. نحث جميع المشاركين على وضع فكرة آلية تسوية المنازعات والتركيز على الشيء الرئيسي المتمثل بتهيئة بيئة وشروط مسبقة من أجل البدء في الحفاظ على خطة العمل الشاملة"، لأن " نقطة اللاعودة " لم تأت بعد".

وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي لم تحرك أي ساكن حيال إنسحاب اميركا وفرضها حظرا دوليا على ايران رغم إلتزام الجمهورية الاسلامية بالإتفاق، الشهر الماضي، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالإتفاق النووي الإيراني، وذلك ردا على خفض طهران إلتزاماتها بموجب الإتفاق النووي.