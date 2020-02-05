أكد السفير الروسي لدى طهران، يوم الاربعاء، ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، مضيفا ان الثلاثي الاوروبي لم ينفذ وعوده في الاتفاق النووي مع ايران.

وفي حديثه لوكالة انباء "اينترفكس" الروسية، وصف ليفان جاغاران العملية الارهابية التي نفذتها واشنطن في 3 كانون الثاني/يناير 2020 وأدت الى استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية، بأنها انتهاك سافر للقوانين الدولية.

وقال جاغاريان: ان (اغتيال الفريق سليماني) كان خطوة استفزازية ظالمة، وقد واجهت ادانة من اغلبية المجتمع الدولي. وبودي ان اؤكد هذا الموضوع بأن الجنرال سليماني أدى دورا كبيرا في حاربة الارهاب في سوريا وسائر دول منطقة الشرق الاوسط.

ثم اشار جاغاريان الى تصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد اغتيال الفريق سليماني، والرد الايراني الانتقامي على اميركا بالهجوم على القواعد العسكرية الاميركية في العراق، وقال: ان طهران اعلنت انها لن تدع هذه الخطوة الاميركية المعادية دون رد، وقد نفذ المسؤولون الايرانيون وعدهم، معربا عن امله بأن يتحلى الجانبان بضبط النفس وان يتجنبا اي استخدام للعنف ضد بعضهما.