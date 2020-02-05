قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "محمد جواد اذري جهرمي": اننا قدمنا طلبا الى مركز أبحاث وزارة العلوم لانتاج 5 كبسولات فضائية في غضون 3 اعوام قادرة على نقل الانسان الى مدار 190 كم للفضاء الخارجي؛ مؤكدا ان ذلك يشكل الخطوة الاولى نحو إرسال الانسان الى الفضاء.

جاء ذلك خلال "اجتماع خبراء تكنولوجيا الفضاء" الذي عقد بطهران، الثلاثاء، في ضوء الاستعدادات لاطلاق القمر الصناعي الايراني "ظفر" نحو الفضاء.

وأضاف وزير الاتصالات: إن المسبار "ايوان - اس" يستطيع حمل روبوتات تزن 1800 كغ إضافة الى 5 نماذج تجريبية الى الفضاء الخارجي؛ وبما يشكل إنطلاقة في البلاد لإرسال البشر نحو الفضاء.

وأوضح اذري جهرمي: إن أهم الخطوات عقب اطلاق القمر الصناعي ظفر يعود الى موضوع المسابير الفضائية.

وتابع: لقد تم التخطيط لعمليات الاطلاق التالية بما في ذلك قمر ظفر، فضلا عن 4 أقمار صناعية أخرى باتت مستعدة للإطلاق، وأكد قائلا: نحن لا نسمي العمليات التي لا تتكلل بوضع القمر الصناعي في الفضاء "فشلا".