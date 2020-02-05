عبرت عشائر عنزة في جنوب العراق في تسجيل صوتي عن خالص شكرها وتقديرها للموقف الانساني لآية الله السيد علي الخامنئي لمساهمته في نقل الطلبة العراقيين العالقين في الصين.

وقال الشيخ حسن حمدي الهزان نيابة عن عموم عشائر عنزة: إن طائرة ايرانية خاصة قامت بنقل الطلبة العراقيين العالقين منذ أكثر من عشرة أيام وإنقاذهم من الإصابة بفيروس كورونا الفتاك المتفشي في الصين، ووجّه خطابه لآية الله خامنئي قائلاً: "انكم سباقون بفعل الخير وعملكم هذا بإنقاذ أبنائنا الطلاب العراقيين ما هو الا أكبر قاطع على حرصكم وتمسككم بمبادئ الاسلام المحمدي الاصيل، وفقكم الله وأمد في عمركم وسدد خطاكم، وأدامكم ذخراً للاسلام والمسلمين وانقاذ المستضعفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وكان التلفزيون الرسمي الايراني أفاد بأن طائرة ايرانية نقلت الطلبة العراقيين الموجودين في الصين الى جانب الطلبة الايرانيين الى العاصمة الايرانية طهران لفحصهم، وأضاف: بانه سيتم نقل الطلبة العراقيين غير المصابين بـ"كورونا" الى العراق وابقاء المصابين في طهران من أجل علاجهم.